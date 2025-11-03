[한강로 컷] 눈 내린 거리 위, 겨울옷 입은 손나은 미모 실화?

배우 손나은. 자료=바바패션 제이제이지고트 제공

배우 손나은과 유명 패션 브랜드와 함께한 2025 겨울 캠페인이 공개되었다.

이번 캠페인은 “NAEUN’S WINTER STORIES”라는 컨셉을 바탕으로 즐거운 겨울을 즐기는 브랜드 뮤즈 ‘손나은’의 위트와 감성이 돋보이는 모먼트 속에서 남다른 겨울 이야기를 담아냈다.

공개된 화보 속 손나은은 고급스러운 광택감이 도는 패딩 점퍼와 플라워 패턴 배색 니트 그리고 와이드핏의 코듀로이 팬츠를 매치해 포근한 겨울 코디를 선보이는가 하면, 페미닌하면서도 클래식한 무드의 핸드메이드 재킷과 그래픽 니트 베스트 그리고 베이직한 디자인의 하프 팬츠를 착용해 귀여운 스타일을 완벽 소화했다.

이 외에도 고급스러운 분위기를 자아내는 원피스 재킷 세트부터 유니크한 디테일의 퀼팅 오버핏 재킷과 숏팬츠 셋업 코디, 미니멀한 스타일의 테일러드 코트 그리고 청아한 분위기의 재킷 & 스커트 셋업 코디 등 다채롭게 선보였다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

