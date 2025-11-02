김선영 앵커, 암 투병 끝 세상 떠난 남편 故 백성문 향한 그리움 전해

지난달 31일 암으로 세상을 떠난 백성문 변호사를 향해 부인인 김선영 YTN 앵커가 SNS를 통해 추모의 글을 올렸다. 사진 = 고(故)백성문 변호사 SNS 계정

지난달 31일 암으로 세상을 떠난 백성문 변호사를 향해 부인인 김선영 YTN 앵커가 SNS를 통해 추모의 글을 올렸다.

김 앵커는 지난 1일 백 변호사의 SNS를 통해 “사람 좋은 선한 미소로 제게 다가온 남편, 백성문 변호사가 영면에 들었다”고 밝혔다. 이어 “제 남편은 지난해 여름, 부비동암이라는 희귀암을 진단받고 수술, 항암, 방사선 치료 등을 받으며 1년여간 치열하게 병마와 싸웠지만, 끝내 무섭게 번지는 악성 종양을 막지는 못했다”고 전했다.

그는 “힘든 투병 과정에서도 얼굴 한 번 찡그리지 않던 순하고 착한 사람, 물 한 모금도 못 삼키는 고통 속에서도 와이프 끼니를 챙기던 다정한 남편이었다”라며 “마지막까지 방송 복귀를 위해 의지를 불태웠고, 와이프를 지켜준다고 항암 중에 한쪽 눈을 실명해도 맨발 걷기까지 하며 사력을 다해 버텼다”고 회상했다.

김 앵커는 “너무나 고맙게 잘 버텨준 남편이 잠을 자는 듯한 평안한 표정으로 하늘나라에 갔다”며 “남편은 저를 항상 농담 삼아 ‘김 여사’라고 불렀는데, 남편이 숨을 거두기 전 귀에 대고 얘기했다. ‘김 여사 잘 버티고 지낼 테니, 걱정 말고 이제 아프지 않은 곳으로 가요’”라고 덧붙였다.

또한 김 앵커는 “결혼 10주년에 신혼여행지였던 파리에 다시 가자는 저희 약속은 이뤄지지 못했다. 생전에 남편이 가장 좋아했던 파리 사진으로 대신한다”며 부부가 함께한 파리 사진을 공개했다.

한편, 백성문 변호사는 7살 연하의 김선영 YTN 아나운서와 2019년 결혼했으며, MBN ‘뉴스파이터’, JTBC ‘사건반장’ 등에서 고정 패널로 활약했다. 최근까지는 유튜브 채널 ‘정치왓수다’ 진행을 맡아왔다.

