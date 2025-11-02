[BS이슈] 계속되는 유명인 사칭…연예계 ‘한숨’

배우 이병헌(왼쪽), 이정재. 뉴시스

연예인을 사칭하는 일이 증가하면서 피해 우려가 커지고 있다. 더군다나 단순한 이름 도용을 넘어, 인공지능(AI) 기술을 이용해 정교하게 모방하는 사례가 나타나 연예계 전반에 경각심이 높아지고 있다.

2일 연예계에 따르면 온라인을 중심으로 스타를 사칭하는 일이 잇따라 등장하고 있다.

배우 장가현은 최근 자신의 SNS를 통해 배우 이병헌을 사칭하는 계정으로부터 받은 다이렉트 메시지(DM) 내용을 공개했다. 메시지에서 상대방은 본인을 이병헌이라고 소개한 뒤 “제 영화를 좋아하시나요. 팬분들과 소통하고 싶어서 이렇게 연락드렸습니다”라고 말했다. 하지만 문제의 계정은 이병헌의 공식 계정이 아닐뿐더러 프로필 사진조차 이병헌이 아닌 명백한 사칭 계정이었다. 장가현은 당황스러워하면서도 “잘하면 다음 작품은 이병헌 씨랑 하겠는걸”이라고 농담을 던졌다.

비슷한 일로, 배우 이정재를 사칭한 로맨스 스캠 일당에게 50대 여성이 약 5억원의 피해를 당한 일이 발생했다. 사칭범들은 AI로 만든 가짜 이정재 사진과 가짜 운전면허증을 보내 피해자를 속였고, 팬미팅을 위한 VIP 카드 발급 등을 빌미로 6개월간 5억원을 갈취했다.

이이경 사생활 조작 사건도 있었다. 이이경은 지난달 온라인 커뮤니티와 SNS 등에 올라온 글로 인해 사생활 루머에 휩싸였지만, 해당 게시물에 담긴 음담패설 대화 캡처본이 AI로 조작된 사실이 밝혀졌다. 이외에도 배우 김성령, 방송인 유재석, 김신영 등 다수의 연예인이 사칭으로 인해 피해를 토로한 바 있다. 사칭 계정이 투자 유치 목적의 사기 행위를 벌였고, 소속사 측이 주의를 당부했다.

전문가들은 이 같은 사칭 행위가 유명인의 인지도와 신뢰도를 악용해 일반인들이 경계심을 낮추도록 유도하는 수법이라며, 대부분이 금전적 이득을 노린 사기나 범죄로 이어질 가능성이 높다고 지적했다.

방송통신위원회는 피해 방지를 위해 “유명인 등을 사칭한 허위 광고에 현혹되지 말고 해당 업체가 금융감독원에 정식 신고된 업체인지 확인해야 한다”며 “불법행위나 피해가 발생할 경우 경찰이나 금융감독원에 신고하고 금융회사에 계좌 지급정지를 신청해야 한다”고 당부했다.

