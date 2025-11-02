故 박지선, 세상 떠난 지 5년…여전히 그리운 웃음

코미디언 고(故) 박지선. 사진 = 뉴시스

코미디언 고(故) 박지선이 세상을 떠난 지 어느덧 5년이 흘렀다.

박지선은 2020년 11월 2일, 서울 마포구 자택에서 어머니와 함께 숨진 채 발견됐다. 향년 36세.

생전 박지선은 피부 질환으로 꾸준히 치료를 받아왔으며, 당시 박지선의 어머니가 서울에서 함께 지내온 것으로 알려졌다. 특히 그의 사망일이 생일을 하루 앞둔 날이어서 많은 이들의 마음을 더욱 아프게 했다.

경찰은 사인을 규명하기 위해 부검을 검토했으나, “외부 침입 흔적이 없고 유서성 메모가 발견돼 범죄 혐의점은 없는 것으로 보인다”며 유족의 뜻을 존중해 부검을 실시하지 않기로 했다고 밝힌 바 있다.

한편, 박지선은 2007년 KBS 공채 22기 코미디언으로 데뷔했다. 이후 ‘개그콘서트를 통해 얼굴을 알리며 특유의 밝고 재치 있는 입담으로 많은 사랑을 받았다. 또한 MBC ‘하이킥! 짧은 다리의 역습’에서는 연기에 도전하며 다재다능한 면모를 보여주기도 했다.

