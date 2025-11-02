대중문화교류위 “시진핑·박진영 대화는 원론적 덕담…‘한한령 해제 기대’ 보도는 성급”

가수 겸 프로듀서 박진영(왼쪽)이 이재명 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 대화하고 있다. 사진=박진영 SNS

한중 정상회담을 계기로 한한령이 해제되는 것 아니냐는 기대감이 나오자 대중문화교류위원회가 성급한 판단이라며 진화에 나섰다.

대중문화교류위는 2일 보도자료를 통해 “시진핑 중국 국가주석이 한중 정상회담 만찬에서 박진영 대중문화교류위원회 위원장의 한국 가수의 중국 공연 제안에 호응했다는 일부 언론보도가 있었다”면서 “시진핑 주석과 박 위원장의 대화는 공식 외교행사에서 서로 인사를 나누며 건넨 원론적 수준의 덕담이었다”고 밝혔다.

이어 “이에 대해 과도하게 해석하는 것은 조심스럽고, 성급하다는 판단”이라며 “다만 이번 한중 정상회담을 통해 양국 간 우호협력의 분위기가 한층 높아진 만큼 향후 보다 활발한 문화교류가 이루어질 수 있을 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

박진영 대중문화교류위원회 위원장은 지난 1일 한중 정상회담 만찬에 참석해 시진핑 중국 국가주석과 대화를 나눴다. 박 위원장은 2일 SNS를 통해 “경청해주시고 좋은 말씀을 해주셔서 감사드린다”며 “대중문화를 통해 양국 국민들이 더 가까워질 수 있도록 많은 이야기를 나누고 싶다”고 전했다.

위성락 국가안보실장은 지난 1일 한중 정상회담 후 경주 국제미디어센터 브리핑에서 “문화에 대한 교류·협력을 많이 하자. 콘텐츠 (협력에) 노력하자는 공감대가 있었다”며 “향후 실무적 소통을 통해 조율해 나갈 수 있을 것법적인 한계가 있어서 완벽하게 조율은 안 됐다. 실무적 노력을 통해 조율할 수 있다고 생각한다”고 말했다.

국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 1일 SNS에 “이재명 대통령, 시 주석, 박진영 대중문화교류위원장이 잠시 얘기를 나누다가 시 주석이 북경에서 대규모 공연을 하자는 제안에 호응해 왕이 외교부장을 불러 지시하는 장면이 연출됐다”고 밝혔다. 그러면서 “한한령 해제를 넘어 본격적인 K-문화 진출의 문이 열리는 순간이 아닐까 기대한다”고 덧붙였다.



중국은 주한미군의 사드 배치에 반발해 2016년부터 한국 음악·드라마·영화 등을 제한하는 비공식적 보복 조치 한한령을 적용해왔다. 이후 한국에서 활동하는 대중음악 가수들의 중국 공연은 허가되지 않았다. 미국 국적 한국계 가수나 배우의 공연이나 영화 출연은 허용됐지만 K-팝을 중심으로 한 한국 국적 가수의 중국 본토 공연은 막혔다. 그나마 소규모 팬미팅은 허용됐지만 수천 명 이상이 모이는 대규모 콘서트는 열리지 않았다.

올해 들어 그룹 이펙스와 케플러가 중국 본토에서 공연을 열 예정이었으나 개최를 불과 몇 주 앞두고 돌연 무기한 연기돼 한한령 해제 기대감이 꺾이기도 했다.

