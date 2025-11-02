대중문화교류위워장을 맡고 있는 가수 박진영이 시진핑 중국 국가주석을 만나서 기뻤다며 대중문화를 통해 한·중 양국 국민이 더 가까워지길 바란다고 했다.

박진영은 2일 인스타그램에 이재명 대통령과 시 주석과 함께 대화 나누는 모습이 담긴 사진을 올리며 "시진핑 주석님 만나 뵙고 말씀 나눌 수 있어 정말 기뻤다"며 "경청해주시고 좋은 말씀 해주셔서 진심으로 감사하다"고 말했다. 이어 "대중문화를 통해 양국 국민이 더욱 가까워질 수 있게 더 많은 이야기 나눌 수 있길 기원한다"고 했다. 박진영은 이 내용을 중국어로도 올렸다.

박진영은 1일 경주에서 열린 한·중 정상회담 만찬에서 시 주석을 만나 대중 문화 관련 의견을 전달했다.

박진영과 시 주석이 만났다는 게 알려진 뒤 한한령(限韓令·한류 제한)이 해제돼 한국 가수들의 중국 공연이 이뤄지는 게 아니냐는 전망도 나왔다.

김영배 더불어민주당 의원은 "만찬장에서 나온 깜짝 소식 하나가 있다. 이 대통령과 시 주석, 박 위원장이 대화를 나누던 중 시 주석이 '베이징에서 대규모 공연을 하자'는 제안에 호응하며 왕이 외교부장을 불러 직접 지시하는 장면이 연출됐다"며 "한한령 해제를 넘어, 본격적인 K-콘텐츠 진출의 문이 열리는 순간이 될 수 있을 것이다"고 했다. 김 의원은 국회 외교통일위원회 간사를 맡고 있다.

다만 대중문화교류위원회는 "시 주석이 한·중 정상회담 만찬에서 박 위원장의 한국 가수의 중국 공연 제안에 호응했다는 일부 언론보도가 있었다"며 "시 주석과 박 위원장 대화는 공식 외교행사에서 서로 인사를 나누며 건넨 원론적 수준의 덕담"이라고 했다.

그러면서 "이에 대해 과도하게 해석하는 것은 조심스럽고, 성급하다는 판단"이라고 덧붙였다.

박진영은 지난 9월부터 대통령 직속 대중문화교류위원회 위원장을 맡고 있다. 이 자리는 장관급이다.

