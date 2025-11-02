도쿄 브런치 필수코스 ‘프리미어 메이’, 6일 서울 광장시장 상륙

일본 시부야의 감성 브런치 카페 프리미어 메이(PREMIER MAI)가 광장시장서 한국 손님들을 만난다. 프리미어 메이는 오는 6일부터 9일까지 4일간 서울 광장시장의 브런치카페 '퍼블릭 가든'에서 첫 팝업을 연다.

이번 행사는 F&B 스타트업 ㈜에어키친이 주최하는 새로운 팝업 시리즈의 일환이다. 도심 속 브런치 문화와 일본 카페 감성의 만남을 선보인다.

프리미어 메이는 프랑스어에서 영감을 받은 네이밍과 계절감을 반영한 브런치·페이스트리 라인업으로 유명하다. 밝고 여유로운 분위기, 원목 인테리어, 정성스러운 커피와 베이커리로 현지에서 꾸준히 사랑받고 있다. 이번 팝업을 통해 시부야의 감성과 메뉴를 서울 고객들에게 직접 소개할 예정이다.

이곳은 도쿄 여행의 브런치 필수 코스로 꼽히지만, 소규모 매장과 한정 수량 메뉴 운영으로 긴 대기와 조기 품절이 잦아 일본에서도 쉽게 접하기 어려운 곳이다. 프리미어 메이는 한국의 미식가들을 위한 프리미엄 브런치 팝업 레스토랑으로 찾아오게 됐다.

팝업에서는 프리미어 메이의 시그니처 브런치 플레이트, 계절 페이스트리, 스페셜 커피와 티 라인업을 중심으로 퍼블릭 가든의 편안한 서비스가 더해진 콜라보레이션 메뉴가 제공된다. 대표 메뉴는 현지 스타일의 프렌치 토스트, 크로와상 기반의 페이스트리와 계절 과일을 활용한 브런치 플레이트 등이다. 일부 메뉴는 한국 시장에 맞춰 특별히 재해석되어 한정 판매된다.

프리미어 메이 측은 “서울 손님들에게 시부야의 여유롭고 세련된 브런치 문화를 전하고 싶다”고 전했다. 퍼블릭 가든 관계자는 “도심 속에서 색다른 브런치 경험을 찾는 고객들에게 좋은 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

팝업은 한정 좌석으로 운영되며, 행사 관련 자세한 정보는 에어키친 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

㈜에어키친 관계자는 “프리미어 메이 와의 첫 협업으로 도심 브런치 문화에 새로운 선택지를 더하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 파인 다이닝부터 캐주얼 브런치까지 다양한 미식 경험을 지역과 국경을 넘어 소비자들에게 선보이겠다”고 포부를 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]