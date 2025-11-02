르세라핌 ‘EASY’, 스포티파이 재생 3억회…팀 통산 세 번째

걸그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 스포티파이에서 3억 스트리밍 곡을 추가했다.

세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 르세라핌의 미니 3집 타이틀곡 ‘EASY’가 지난 10월 31일 자 차트 기준 총 3억 7만 6639회 재생됐다. 이로써 르세라핌은 미니 3집 수록곡 ‘Smart’와 미니 4집 타이틀곡 ‘CRAZY’에 이어 세 번째 3억 스트리밍 곡을 보유하게 됐다.

지난해 2월 발매된 ‘EASY’는 알앤비(R&B) 스타일의 부드러운 목소리와 중독성 강한 멜로디의 조화가 매력적인 곡이다. 올드스쿨 힙합 댄스를 전면에 내세운 퍼포먼스로 많은 사랑을 받았다. 르세라핌은 이 곡으로 처음 미국 음악 전문 매체 빌보드의 메인 송차트 ‘핫 100’에 이름을 올렸다.

르세라핌은 지난 달 24일 오후 1시 싱글 1집 ‘SPAGHETTI’를 발매했다. 신보에는 휘감기는 스파게티처럼 벗어날 수 없는 매력을 담은 동명의 타이틀곡과 ‘Pearlies (My oyster is the world)’ 두 곡이 수록되었다. 타이틀곡 ‘SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)’는 발매 당일에만 스포티파이에서 270만 1839회 재생되어 10월 24일 자 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 22위에 진입했다. 이후 7일 연속 차트인하며 ‘위클리 톱 송 글로벌’(집계기간: 10월 24일~30일) 25위를 차지했다. 또한 1일(한국시간) 발표된 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’ 46위를 차지하며 팀 최고 기록을 경신했다. 이러한 열기에 힘입어 지난 음원들도 다시금 인기를 끌며 스트리밍되고 있다.

르세라핌은 스포티파이에서 총 14개의 억대 스트리밍 곡을 보유하고 있다. ‘ANTIFRAGILE’(안티프래자일)이 6억, ‘Perfect Night’가 4억, ‘Smart’, ‘CRAZY’, ‘EASY’가 3억, ‘UNFORGIVEN (feat. Nile Rdogers)’, ‘FEARLESS’, ‘이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내’, ‘Sour Grapes’가 2억, ‘Impurities’, ‘HOT’, ‘FEARLESS (2023 ver.)’, ‘Good Parts (when the quality is bad but I am)’, ‘Blue Flame’이 1억 회 이상 재생됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]