‘퍼스트 라이드’ 4일 연속 1위…APEC 뜬 차은우 효과에 화제성 UP

영화 ‘퍼스트 라이드’가 개봉 4일 연속 전체 영화 박스오피스 1위에 오르며 폭발적인 입소문을 입증하고 있다.

‘퍼스트 라이드’가 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’을 제치고 4일 연속 전체 영화 박스오피스 1위에 오르며 극장가를 뜨겁게 달구는 중이다. 극장가를 웃음으로 채우고 있는 ‘퍼스트 라이드’는 개봉 첫 주 서울, 경기 지역 무대인사 전석 매진까지 기록하며 뜨거운 관객 반응을 이끌어 가고 있다.

특히 지난 31일(금) 경주에서 진행된 ‘APEC 정상회의 환영 만찬’에서 사회자로 등장한 차은우가 전 세계적으로 화제를 모으며 그가 출연한 영화 ‘퍼스트 라이드’도 다시 한번 주목받고 있다. 그의 비주얼을 스크린에서 만나볼 수 있다는 사실에 각종 소셜 미디어에서 일명 ‘차은우 미모 간증글’이 올라오며 폭발적인 화제를 모으는 중이다.

관객은 “센스 있는 유머 코드로 스트레스 풀고 싶을 때 선택하기 좋은 영화”, “올가을 제일 웃긴 영화를 찾는다면 ‘퍼스트 라이드’”, “친구랑 함께 보면 여행 뽐뿌 오는 영화”, “OST가 좋고 처음부터 끝까지 다 유쾌하다” 등 영화가 지닌 싱그러우면서도 유쾌한 분위기에 호평을 전하고 있다. 특히 우정을 다룬 소재와 10대부터 30대를 아우르는 이야기 덕분에 학생, 친구, 연인, 가족을 막론하고 모든 세대가 함께 극장에서 볼 수 있는 영화로 입소문이 나고 있다.

‘퍼스트 라이드’는 끝을 보는 놈 태정(강하늘), 해맑은 놈 도진(김영광), 잘생긴 놈 연민(차은우), 눈 뜨고 자는 놈 금복(강영석), 사랑스러운 놈 옥심(한선화)까지 뭉치면 더 웃긴 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나는 코미디다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]