방탄소년단 진, 계속 달린다…12월 첫 팬콘 실황 영화 개봉

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 진(BTS)이 계속 달린다.

2일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 오는 12월 진의 팬 콘서트 월드투어 실황을 담은 '#런석진_이피.투어 더 무비(#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE)'가 개봉한다.

진은 전날 인천 미추홀구 인천문학경기장 주경기장에서 ‘열린 '#런석진_이피투어_앙코르' 두 번째 공연 현장 막바지 화면을 통해 이를 먼저 예고했다.

지난 6월 경기 고양에서 출발해 지난달 31일과 전날 인천문학경기장 주경기장까지 10개 도시에서 20회 공연한 이번 투어는 진의 자체 웹콘텐츠 '달려라 석진'의 세계관을 확장한 스핀 오프다.

진은 인천에서 이틀 동안 각각 약 150분 동안 올 라이브 밴드의 연주에 맞춰 18곡을 소화하며 이번 투어의 대미를 장식했다.

경기장 트랙을 한 바퀴 달리며 '러닝 와일드'와 '아윌 비 데어'를 부르는 오프닝으로 앙코르가 시작됐다. 진의 아이디어에서 비롯된 연출로 공연명인 ‘달려라 석진’을 상징한다.

진은 "피날레를 장식하는 마음으로 앙코르 공연을 준비했다. 인천의 결승선은 아미 여러분들과 함께 끊겠다. 끝까지 저와 함께 달려 달라"고 말했다.

앙코르 팬콘서트인 만큼 새로운 무대들이 더해졌다. 진은 피아노를 연주하며 '전하지 못한 진심(Feat. Steve Aoki)'을 들려줬다.

또한 약 8년 만에 첫 솔로곡 '어웨이크(Awake)' 무대를 펼쳤다. 이 곡은 2017년 방탄소년단의 월드투어 '2017 BTS 라이브 트릴로지: 에피소드 III 더 윙스 투어(THE WINGS TOUR)' 이후 오랜만에 선보였다.

공연 곳곳에는 재미를 주는 다채로운 코너들이 배치됐다. 관객의 동작을 보고 단어를 맞추는 텔레파시 게임 '통해라 아미', 관객의 떼창을 듣고 정답을 맞추는 '불러라 아미' 등을 통해 팬들과 교감했다.

방탄소년단 멤버들의 든든한 지원사격은 공연의 묘미였다.

첫째 날에는 제이홉과 정국이 등장해 진과 함께 에너지 넘치는 '슈퍼 참치' 공연을 완성했고, 둘째 날에는 뷔가 무대에 올랐다.

제이홉과 정국은 "진 형의 앙코르 팬콘서트를 축하하러 왔다. 재미있게 할 수 있는 걸 마음껏 보여드리겠다"라고 말했다. 뷔는 "이 풍경을 너무 많이 보고 싶었다. 일곱 명이 함께 서 있는 모습을 상상하니 갑자기 감동이 밀려왔다"라고 눈시울을 붉혔다.

세 사람은 각자의 솔로곡 '킬린 잇 걸(Killin’ It Girl)(Solo Version)'(제이홉), '스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)'(정국), '러브 미 어게인(Love Me Again)'(뷔)을 열창했다. 또한 이틀차에는 오프닝에 깜짝 나타난 지민까지 합류해 양일간 '아이돌(IDOL)', '소 왓(So What)', '마이 유니버스(My Universe)'로 이어지는 방탄소년단 메들리를 함께 꾸몄다.

진은 "이번 공연을 준비하면서 오랜만에 멤버들과 합을 맞춰봤는데 너무 자연스럽게 단합이 됐다. 앞으로 더욱 멋진 모습, 단체로 찾아뵙겠다"라고 소감을 밝혔다.

이어 "도전이 계속될수록 두려움이 사라지고 공연이 저를 성장하게 만들었다"면서 "아미 여러분들의 목소리가 이 공연을 완성했다. 마지막까지 저는 여러분만 믿고 간다. 아미 분들을 보면서 끝까지 최선을 다해 노래하겠다"라고 진심을 전했다.

앙코르 무대에서는 '우떠(Wootteo)'(진의 2022년 첫 솔로 싱글 '디 애스트로넛(The Astronaut)과 연관된 캐릭터) 모양의 열기구에 탑승해 경기장을 한 바퀴 돌며 관객들과 교감했다. 지난 6월 고양 공연보다 한층 커진 스타디움 규모임에도 객석 가까이서 소통하고자 하는 바람을 담았다.

관객들은 뜨거운 함성과 떼창, 깜짝 이벤트로 공연에 감동을 더했다. '나싱 위드아웃 유어 러브(Nothing Without Your Love)'에서는 색색의 플래시가 파도처럼 번지면서 공연장을 따뜻하게 물들였다. '문(Moon)'에서는 '우떠' 열기구를 향해 달 모양의 종이를 흔들며 진을 향한 사랑을 표현했다. 불꽃놀이가 하늘을 수놓기도 했다.

