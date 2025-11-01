이대은, 명실상부 파이터즈 에이스의 고척 등판 ‘불꽃야구’

불꽃 파이터즈가 팀을 위기에서 구원해 줄 해결사의 등장을 고대한다.

오는 11월 3일(월) 저녁 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’ 27화에서 불꽃 파이터즈는 연천미라클 투수진의 높은 벽을 넘기 위해 동분서주한다.

마운드를 지키는 두 번째 투수로 이대은이 등장한다. 명실상부한 파이터즈의 에이스인 그는 앞선 투수 유희관과는 달리 파워 피칭으로 감탄을 자아낸다. 이에 맞서 연천미라클에서는 강타자들이 연이어 등장한다. 이들의 숨 막히는 승부에 방송을 향한 기대감이 고조된다.

좀처럼 살아나지 않는 공격력에 난감해하던 파이터즈는 원소속팀 연천미라클을 뒤로 하고 파이터즈를 선택한 ‘스파이’ 최수현의 활약으로 꿈틀대기 시작한다. 미소를 머금고 타석에 들어선 최수현은 연천미라클을 제일 잘 아는 타자인 만큼 도발적인 플레이로 상대 배터리의 신경을 흔든다.

이에 파이터즈의 테이블 세터진도 힘을 낸다. 정근우는 더그아웃 응원단장 모멘트를 버리고 타자 정근우로서의 진지 모드를 장착한다. 임상우도 초구부터 과감하게 배트를 내며 기대 어린 시선을 받고, 이들의 플레이에 김성근 감독과 부싯돌즈 모두 박수로 화답한다는데. 파이터즈에게 희망의 끈을 가져다준 두 사람의 플레이에 이목이 쏠린다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]