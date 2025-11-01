피겨 윤아선, 시니어 그랑프리 3차 대회 쇼트 9위…12일 프리스케이팅서 만회 각오

윤아선(수리고)이 1일 캐나다 서스캐처원주 새스커툰의 새스크텔 센터에서 열린 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 3차 대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 사진=AP/뉴시스

짙은 아쉬움이 남는다.

한국 피겨 여자 싱글의 윤아선(수리고)이 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 3차 대회 쇼트프로그램에서 중하위권에 머물렀다. 윤아선은 1일 캐나다 서스캐처원주 새스커툰의 새스크텔 센터에서 열린 대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 32.19점, 예술점수(PCS) 27.65점, 감점 1점으로 58.84점을 받아 12명 중 9위에 그쳤다.

시작은 좋았다. 5번째로 빙판을 밟은 윤아선은 첫 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 완벽하게 뛰었다. 기본점 10.10점에 수행점수(GOE) 1.52점을 받았다. 흐름을 잇지 못했다. 두 번째 점프 과제에서 실수를 범했다. 더블 악셀을 뛴 후 착지를 하다 넘어지면서 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정을 받아 GOE 1.65점이 깎였고, 감점 1점도 받았다.

반전을 만들지 못했다. 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 처리한 윤아선은 10%의 가산점이 붙는 연기 후반부에 시도한 트리플 플립에서 어텐션(에지 사용 주의) 판정이 나와 다소 아쉬움을 남겼다. 점프 과제를 마친 뒤 스텝 시퀀스(레벨3)에 이어 싯스핀을 레벨4로 연기했다. 그러나 마지막 스핀 과제인 체인지 풋 콤비네이션 스핀에서 레벨2에 그치고 GOE도0.25점이 깎여 점수를 끌어올리지 못했다.

다해히 만회할 기회가 아직 남았다. 윤아선은 12일 열리는 프리스케이팅에서 반등하겠다고 각오했다.

한편, 이날 지바 모네(일본)가 72.29점을 획득해 선두를 차지했다. 이사보 레비토(미국)가 71.80점으로 뒤를 이었다. 68.11점을 얻은 라라 나키 쿠트만(이탈리아)이 3위에 안착했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]