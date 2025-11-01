“홈이니까 승리하는 건 우리!” 3x3 코리아투어 고등부서 빛난 YKK 김상윤 “팀에 꼭 필요한 선수가 되기 위해”

“원주는 저희 홈이죠. 그러니까 우승하는 것도 저희입니다.”
우승을 향해 뛴다. YKK는 1일 강원도 원주시 젊음의 광장 특설코트에서 열린 KBA 3x3 코리아투어 2025 파이널 원주대회 고등부 B조에서 1위(2승)를 차지했다. 본선행 티켓을 딴 YKK는 2일 같은 장소에서 새빛과 8강을 치른다.
YKK가 경기를 하면 여느 때보다 큰 함성이 터져 나왔다. YKK가 원주를 기반으로 한 유소년 클럽이라 선후배들이 응원하기 위해 한걸음에 달려왔기 때문. 선수단도 홈에서 질 수 없다며 몸을 던지고 날리며 승리를 쟁취했다. 김상윤은 “우리 홈”이라면서 “다른 팀이 우승하는 건 상상할 수 없는 일이다. 우리가 우승하기 위한 무대라 생각한다. 무조건 우승할 것”이라고 자신했다.
특히 김상윤은 FBP 팀과의 B조 맞대결에서 연거푸 리바운드를 걷어내며 승리에 일조했다. YKK는 20-13으로 손쉬운 승리를 챙겼다. 경기 후 원구연 YKK 원장은 “리바운드에서 압도적으로 이길 수 있었던 건 김상윤 덕분”이라고 칭찬했다.
김상윤은 고개를 저었다. 그는 “스스로에겐 아쉬움이 많이 남는다. 슛 미스가 많았고, 그러다 보니 슛 던질 때 주저했다”면서 “그래도 형들 덕분에 이겼다. 잘 이끌어주고 잘 풀어주셨다. 내일 경기도 이길 수 있을 것 같다”고 목소리를 높였다.
김상윤은 현재 명지고에서 엘리트 코스를 밟고 있다. YKK에선 꾸준히 레슨을 받고 있다. 그는 “초등학교 4학년 때 클럽에서 제대로 농구를 배우기 시작했다. 하다 보니 재밌어서 중학교 1학년 때 엘리트의 길을 선택했다”며 “주로 포워드로 뛰고 있다. 더 빨리 성장해서 다재다능한 선수, 팀에 꼭 필요한 선수가 되고 싶다”고 힘줘 말했다.
