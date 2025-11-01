베이비몬스터, YG표 리얼리티 계보 이은 '베몬하우스' 성공적 마침표

베이비몬스터가 YG표 걸그룹 리얼리티의 계보를 이은 '베몬하우스'로 글로벌 팬들의 마음에 성큼 다가섰다.

1일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 데뷔 첫 일상 리얼리티 [BAEMON HOUSE]는 최근 여덟 번째 에피소드를 끝으로 마침표를 찍었다. 지난 8월 27일 유튜브를 통해 첫 선을 보인 이 프로그램은 무대 위 카리스마와는 다른 멤버들의 일상 속 반전 매력으로 큰 사랑을 받았다.

실제 '베몬하우스' 티저와 본편 영상의 유튜브 총 조회수는 최근 9000만 뷰를 돌파, 꾸준한 상승세로 누적 1억 뷰를 향해 달려가고 있다. 공개 기간 동안 구독자 수도 53만 명 이상 증가하는 등 베이비몬스터가 '차세대 유튜브 퀸'으로 자리매김 하는데 큰 역할을 하기도 했다.

'베몬하우스'는 리얼 라이프 콘텐츠답게 일상을 중심으로 한 전개가 인상적이었다. 멤버들의 취향을 고스란히 옮겨낸 새 숙소에서 함께 생활하며 소소한 추억과 웃음을 쌓는 과정이 따뜻한 울림을 선사했다.

YG엔터테인먼트의 오랜 자체 콘텐츠 제작 노하우가 녹아든 덕분이다. 2NE1의 '2NE1 TV', 블랙핑크의 '블핑하우스'로 이어진 YG표 걸그룹 리얼리티의 계보를 잇는 동시에 팬들과 끈끈한 유대를 확인하는 기회가 됐다. 댓글 창에는 베이비몬스터의 친근한 매력에 흠뻑 빠졌다는 반응을 쉽게 확인할 수 있다.

YG 측은 "그동안 함께 해주신 전세계 팬 여러분에게 감사드린다. 멤버들에게도 잊지 못할 소중한 추억으로 남았다"며 "'베몬하우스'는 그 시작일뿐이다. 앞으로 더 좋은 자체 콘텐츠를 통해 보답할 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.

한편 베이비몬스터는 지난달 10일 미니 2집 [WE GO UP]으로 컴백했다. 이 앨범은 발매 직후 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트 최정상에 올랐고, 한터 주간 음반 차트와 일본 오리콘 데일리 앨범 차트서도 1위를 달성했다. 타이틀곡 뮤직비디오와 익스클루시브 퍼포먼스 비디오는 나란히 유튜브 조회수 1억 회를 돌파하며 쌍끌이 인기몰이 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

