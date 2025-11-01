박진영 신곡 'Happy Hour (퇴근길)…킥플립 계훈과 만난 곳은?

박진영(J.Y. Park)이 현실감 넘치는 신곡 'Happy Hour (퇴근길) (With 권진아)'(해피 아워) 티저를 추가 공개했다.

JYP엔터테인먼트는 10월 31일 오후 공식 SNS 채널에 박진영 새 싱글 'Happy Hour' 콘셉트를 미리 만날 수 있는 두 번째 티저 이미지 3장을 오픈했다. 앞서 고군분투하는 직장인의 애환을 유머러스하게 표현한 첫 포토에 이어 이번에는 퇴근 후 지쳐있는 동료와 맥주잔을 부딪히며 하루의 회포를 풀거나 술에 취해 가게 벽에 쓰러져 잠들어버린 현실적인 모습을 선보였다.

특히 이때 취한 박진영을 깨우는 아르바이트생으로 JYP엔터테인먼트 신인 보이그룹 킥플립(KickFlip) 리더 계훈이 등장해 재미 포인트를 더했다. 또 의문의 핑크빛 날개는 사라지고 머리 두건과 앞치마를 두른 사장님으로 변신한 듯한 컷에서 박진영이 신곡을 통해 전할 메시지에 관한 궁금증이 피어난다.

박진영이 작사, 작곡한 'Happy Hour (퇴근길) (With 권진아)'는 따뜻한 컨트리 팝 장르다. 퇴근하는 순간 귀에 이어폰을 꽂고 자신의 플레이리스트를 켜며 오늘 하루를 위로하는 순간을 담고 있다. 독특한 음악 색깔을 가진 감성 솔로 아티스트 권진아와 함께 노래한 신곡으로 치열한 삶을 살아가는 모든 이들에게 힐링과 응원을 보낼 예정이다.

박진영은 새 싱글 'Happy Hour' 발표와 더불어 오는 12월 13일과 14일 이틀간 서울 경희대학교 평화의전당에서 단독 콘서트 'HAPPY HOUR'를 개최하고 관객과 만난다. 박진영 2025 연말 콘서트 티켓 예매는 11월 3일 오후 2시부터 티켓링크, 예스24, NOL 티켓에서 진행된다. 자세한 사항은 추후 박진영 공식 SNS 채널에서 확인 가능하다.

한편 박진영의 신곡 'Happy Hour (퇴근길) (With 권진아)'는 11월 5일 오후 6시 정식 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

