박장현, 오늘(1일) 리메이크 음원 '후회한다' 발매

가수 박장현이 한층 애절해진 감성으로 리스너들의 취향을 저격한다.

박장현은 1일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 리메이크 음원 '후회한다'를 발매한다.

'후회한다'는 지난 2010년 발매된 포맨(4MEN)의 EP 'Sorry(쏘리)' 수록곡으로, 사랑했던 기억 뒤에 남은 아련한 후회의 정서를 섬세하게 그려낸 감성 발라드다. 박장현은 약 15년 만에 원곡의 감성을 존중하면서도 자신만의 색으로 이 곡을 새롭게 재해석했다.

박장현은 절제된 보컬과 깊이 있는 감수성, 섬세한 표현력으로 곡이 가진 분위기를 극대화했다. 가슴 먹먹한 여운으로 곡의 분위기를 끌어올리며 또 다른 매력의 '후회한다'를 완성할 예정이다.

특히 "너무 후회한다 / 너라는 사람 만나서 / 돌아가고 싶다 / 사랑을 몰랐었던 나로 / 아픈 맘도 서글픈 맘도 몰랐던 / 그때로 가고 싶다" 등 절절한 가사와 애절한 감성을 극대화하는 박장현의 창법이 곡과 만나 리스너들의 공감과 감동을 불러일으킬 전망이다.

2011년 드라마 '상속자들' OST로 정식 데뷔한 감성 보컬리스트 박장현은 정식 데뷔에 앞서 2011년 Mnet '슈퍼스타 K3'에 출연하며 대중에 눈도장을 찍었다. 이후 보컬그룹 브로맨스의 리더로 활동하며 안정된 보컬과 감성적인 하모니로 주목받았다. 또한 2021년 TV조선 '내일은 국민가수'에서 최종 4위를 기록하며 폭발적인 가창력과 섬세한 감정 표현으로 재조명되었고, 최근에는 싱글 '하염없이', 드라마 '마녀', '결혼과 이혼 사이' OST 등 가창에 참여하며 솔로 보컬리스트로서 활발한 활동을 이어가고 있다.

한편 박장현의 리메이크 음원 '후회한다'는 1일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

