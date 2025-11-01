온유, 첫 남미 공연 성공적 개최! 월드투어 'ONEW THE LIVE' 순항

그룹 샤이니 멤버 온유(ONEW)가 첫 남미 공연을 성황리에 마쳤다.

온유는 지난달 30일(현지시간) 브라질 상파울루에서 월드투어 '2025 ONEW WORLD TOUR 'ONEW THE LIVE : PERCENT (%)''(이하 'ONEW THE LIVE')를 개최했다.

특히, 상파울루 공연은 온유가 남미 지역에서 갖는 첫 단독 공연으로, 현지 팬들의 뜨거운 관심을 모았다. 공연 당일 역시 팬들로 공연장이 꽉 차며 온유의 글로벌 인기를 실감케 했다.

이날 온유는 '월화수목금토일', '마에스트로', '매력 (beat drum)', 'ANIMALS', 'MAD', '만세' 등 솔로 대표곡이 대거 포진한 풍성한 세트리스트를 선사, 온유표 믿고 듣는 라이브로 쉴 틈 없이 내달리며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌었다.

이에 온유는 무대와 객석을 자유롭게 누비며 팬들과 더욱 가까이서 호흡했다. 팬들 또한 한국어로 된 온유의 노래를 따라 부르는가 하면, 응원법을 외치는 등 큰 함성으로 화답했다.

첫 남미 공연을 성공적으로 마무리한 온유는 "최대한 많은 찡구(팬덤명)들을 만나러 가겠다는 약속을 했었는데, 오늘 그 약속을 지키게 됐다. 정말 오래도록 잊지 못할 하루로 남을 것 같다. 멀리서도 온유라는 사람을 좋아해 주시고, 또 응원해 주셔서 진심으로 감사드린다"라고 소감을 전했다.

한편, 전 세계를 뜨겁게 달구고 있는 온유는 이후 산티아고, 멕시코 시티, 파리, 런던, 마드리드, 헬싱키, 코펜하겐, 틸뷔르흐, 바르샤바, 베를린 등 남미와 유럽을 거쳐 북미까지 전 세계 21개 도시에서 월드투어를 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

