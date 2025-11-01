[SW포커스] 감지됐던 불안신호, 외면한 대가는 ‘아픈 준우승’이었다

사진=뉴시스

“2등은 아프다.”

1958년생 노 감독의 한(恨)은 끝내 풀리지 않았다. 생일(11월1일) 전야제, 환희보다는 씁쓸함으로 가득 찼다. 마지막 관문을 통과하지 못했다. LG와의 한국시리즈(KS·7전4선승제)서 고개를 숙였다. 31일 대전 하늘엔 달(Moon)이 비추지 않았다. 5차전 패배로 마지막 남은 희망의 불씨가 꺼졌다. 시리즈 전적 1승4패. 2025시즌의 문이 완전히 닫히는 순간이었다. 올 시즌 새로 개장한 홈구장 한화생명볼파크서, 만원 관중이 지켜보는 가운데 다음을 기약했다.

‘명장’ 수식어가 낯설지 않다. 김경문 한화 감독은 한국 야구를 대표하는 인물 중 한 명이다. 현재 리그 최고령 사령탑이다. 역대 3번째 1000승 감독이기도 하다. 김응룡(2910경기 1554승), 김성근(2651경기 1388승) 감독의 뒤를 이었다. 정규리그 기준 통산 1931경기서 1021승(35무875패)을 신고했다. 가을야구와도 친숙하다. 올해까지 11차례 팀을 포스트시즌(PS)으로 이끌었다. 2008년 베이징올림픽에선 신화를 썼다. 9전 전승으로 금메달을 목에 걸었다.

닿지 못한 단 한 가지, KS 우승이다. 만년 2등이라는 꼬리표가 뒤따랐다. 올 시즌을 포함해 준우승만 5번째다. 두산을 이끌었던 2005년(4패), 2007년(2승4패), 2008년(1승4패) 그리고 NC 지휘봉을 들었던 2016년(4패)까지 모두 아쉽게 돌아섰다. 500승 이상을 거둔 14명의 감독 중 우승이 없는 감독은 김 감독이 유일하다. 잠실구장서 KS 12경기 전패 수모를 당하기도 했다. 정규리그 1위 기억도 없다. 늘 도전자의 위치였다. 좀처럼 한계를 넘어서지 못했다.

세간의 평가를 모르지 않을 터. 그만큼 이를 악물었다. 김 감독은 앞서 KS 미디어데이서 “나는 준우승을 많이 한 감독이기에 목마름이 크다”고 말하기도 했다. 징크스를 부술 절호의 기회라 여겨졌다. 지난 3년간 아낌없이 투자했다. 6건의 외부 자유계약(FA)에 쏟아 부은 돈만 485억이다. 암흑기 동안 차곡차곡 모은 유망주들도 즐비했다. 여기에 ‘최강 에이스’ 코디 폰세까지 품으면서 전력이 수직상승했다. 팬들의 기대치가 하늘을 찔렀다. 홈 매진 1위에 빛났다.

악마는 디테일에 있다고 했던가. 시즌 막바지 뒷문이 느슨해졌다. 마무리 첫 해인 김서현의 페이스가 떨어지면서 불펜 전체에 적신호가 울렸다. 지난 1일 인천 SSG전이 대표적이다. 5-1로 앞서 9회 말 김서현이 마운드에 올랐다. 2아웃서 2점짜리 홈런 2방을 허용, 다 잡은 경기를 놓쳤다. 이날 패배로 한화는 정규리그 1위 도전을 멈춰야 했다. 시즌 최종전이었던 3일 수원 KT전도 비슷했다. 김서현은 등판하지 않았지만, 9회 말 4실점하며 리드를 지키지 못했다.

지나친 ‘믿음’은 독이 됐다. 불안감을 지우지 못한 대가는 컸다. 삼성과의 플레이오프(PO·5전3선승제)부터 조금씩 톱니바퀴는 어긋났다. 믿었던 1~3선발이 고전한 것은 둘째 치더라도, 마무리 김서현의 멘털이 회복되지 않은 듯했다. 2경기서 모두 홈런을 맞았다. 그때마다 김 감독은 변함없는 신뢰를 강조했다. 문동주를 불펜으로 전환시켜 간신히 KS에 올랐지만 문제가 해결된 것은 아니었다. KS 4차전, 또 한 번 9회 6실점 대형 방화가 발생하며 흐름을 빼앗겼다.

결과적으로 스스로 틀에 얽매였다. 19년 만에 밟은 KS 무대는 전쟁터가 따로 없었다. 준비했던 카드들이 자꾸만 어긋났다. 특정 포지션에 매몰된 나머지, 전체를 보지 못했다. 외부의 차디찬 시선 속에서 오히려 벽을 단단히 세우는 듯했다. 그 속에서 꿋꿋하게 궂은일을 도맡았던 선수들의 헌신은 부각되지 않았다. 경험이 적은 젊은 피는 급격하게 지쳐갔다. 원 팀(One Team)이 되지 못한 배경이다. 마지막까지 야구했다는 것만으로 위로하기엔 상처가 꽤 크다.

