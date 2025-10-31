[KS 승장] 2년 만에 다시 정상으로…염경엽 감독 “쉽게 흔들리지 않는 팀이 됐다”

사진=뉴시스

“쉽게 흔들리지 않는 팀이 된 것 같다.”

2025시즌 프로야구 주인공은 LG였다. 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 한국시리즈(KS·7전4선승제) 5차전서 4-1 승리를 거뒀다. 시리즈 전적 4승1패로, 해피엔딩을 확정짓는 순간이었다. 2023년 이후 2년 만에 빚은 통합우승이다. 선발투수로 나선 앤더스 톨허스트가 7이닝 4피안타 1실점(1자책)으로 승리를 노래했다. 김진성, 유영찬도 각각 홀드, 세이브를 챙겼다. 타선에선 김현수가 4타수 3안타 2타점 맹타를 휘둘렀다. 구본혁, 신민재 역시 나란히 3안타를 때려내며 활짝 웃었다.

사진=뉴시스

다음은 염경엽 LG 감독과의 일문일답이다.

Q. 승리 소감을 말해 달라.

“시작할 때보다 9㎏ 체중이 줄었다.(웃음) 일단 한 시즌을 치르면서 정말 어려움이 많았다. 그 속에서도 프런트, 코칭스태프, 선수단이 서로 소통하고 배워가면서, 누구 한 명이 잘해서라기보다는 팀이라는 이름 안에 마음을 공유하면서 만든 우승이라고 생각한다. 그래서 더 뜻깊다. 이 자리를 빌려 3년간 두 번 우승 시켜준 팀에게 고맙다. 지원을 아끼지 않고 애정으로 지켜봐주신 구광모 구단주, 구본능 구단주 대행에게도 고맙다. 감독으로서 공헌을 한 것 같아서 기쁘다. 한 시즌 동안 홈, 원정 가리지 않고 열정적인 응원을 해주신 팬 분들 덕분에 우리가 어려움이 닥쳤을 때에도 힘을 낼 수 있었다. 질타보다는 격려해준 덕분에 좀 더 나아갈 수 있었다. 열렬한 응원, 감사드린다. 즐기는 것은 일주일만 즐기겠다. 2023년에 우승하고 2024년 3위라는 조금 아쉬운 성적을 낸 부분이 분명히 있다. 우승 다음에 무엇을 준비해야하는지 소통, 내년에도 이 자리에 설 수 있게끔 바로 준비할 생각이다.”

Q. 가장 힘들었던 순간은.

“(임)찬규가 오스틴이 함께 빠진 한 달이 정말 어려웠다. 대비하기가 굉장히 힘들었다. 그 시기에 (오)지환도 좋지 않았다. 그래도 당시 신민재, 문보경, 김현수 등 받쳐주면서 자리를 메웠다. 구본혁도 백업 자원으로서 제 역할을 해줬다. 홍창기의 공격을 메운 것도 크다. 또 한 가지 힘들었던 부분은 중간이 계획대로 만들어지지 않은 점이다. 있는 선수들 안에서 잘 버텨준 게 크다. 마지막에 힘이 될 수 있는 원동력이었다고 본다.”

Q. 스타일이 바뀌었다는 시선에 대해선.

“2년 동안 뛴다는 이미지는 충분히 심어줬다. 타격이 잘 맞을 땐 잘 안 움직인다. 투고타저였지만, 우리는 장타력, 출루율도 괜찮았다. 부상 선수가 빠져 나가면서, 뛰는 것을 줄인 부분도 있다. 내년도 마찬가지다. 타선이 안 터질 때는 움직일 것이다. 가장 중요시한 부분은 디테일과 까다로움이다. 어느 팀이든 LG와 맞붙으면 힘들다는 인식을 심어주고 싶었다. 경기를 해봐도, 이번 KS 포함해, 많이 단단해졌다는 생각이 든다. 위기 속에서도 쉽게 무너지지 않더라. 버텨낸 힘이 생긴 듯하다. 선수들이 그런 모습을 감독에게 보여주지 않았나 싶다.”

사진=뉴시스

Q. 우승을 예감한 시점과 확신했을 때는.

“4차전서 확신했다. KS에선 3승을 먼저 올리는 게 중요하다고 생각했다. 5차전서 무조건 끝내겠다고 마음먹었다. 잔루가 많아지면서 어려운 흐름이었지만, 3승을 먼저 했다는 부분이 크다고 봤다. 리드만 지키면 이길 수 있다고 판단했다. 톨허스트가 6회에 힘들다고 바꿔달라고 하더라. 1이닝만 더 던져 달라 했다. 마지막이라고 생각하고 1이닝만 더 버텨 달라 사정했다. 웃으면서 톨허스트가 흔쾌히 해주더라. 고맙다.”

(볼펜진이 힘들다고 본 것인가.)

“톨허스트는 힘이 빠졌다고 했지만, 구위 측면에서 현 불펜보다 막을 수 있는 확률이 높다고 봤다. 개수가 90개 이상이었어도 조금 더 끌고 가려 했다.”

Q. 최근 2년 연속 왕좌에 오른 팀이 거의 없다.

“일단 구단에서 박해민, 김현수를 잡아줄 거라 생각한다. 가운데 (김)현수를 놓은 상태에서 이재원을 키운다면 팀이 좀 더 단단해지지 않을까 싶다. 부상자가 나와도 크게 흔들리지 않는 팀이 될 거라 본다. 우리는 육성과 성적을 같이 내는 팀이다. 내년에 신인 두 명 정도 보려 한다. 김영우를 연속성으로 만드는 게 중요하다. 그밖에 다른 자원들도 어떻게 이번 겨울 업그레이드시키느냐에 따라 내년 시즌 이 자리에 올 수 있을지 없을지 달라질 듯하다. (김)윤식이가 돌아오기 때문에, 보직 관련해서 고민을 해보려 한다. 신구조화 잘 만들고자 한다. 신인을 6선발로 잘 키워보면, 기존 자원들에 중간 휴식을 주면서 과부하도 막아주지 않을까 싶다. 물론 준비를 잘 한다고 해도 야구는 어렵다. 모두가 고민해서 연속 우승에 한 번 도전해볼 수 있도록 하겠다. 2024년 부족했던 부분을 분명 기억하고 있다. 어떻게 준비할지 조금 더 고민하고, 조금 더 빨리 시작할 생각이다.”

Q. 재계약 관련해선 어떻게 되는가.

“확답은 줬다. 금액은 얘기 안했다. 구단에서 잘 챙겨주실 거라 생각한다.”

(3년 이상 원하나)

“3년이 가장 적당한 것 같다. 2년도 나쁘지 않다.”

사진=뉴시스

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]