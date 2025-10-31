프로야구 LG 트윈스 염경엽 감독이 한국시리즈(KS·7전4선승제)에서 3승을 선점해 우승에 가까워졌다고 흡족해했다.

염 감독은 31일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2025 신한 쏠뱅크 KBO 포스트시즌 KS 5차전 한화 이글스와의 경기를 앞두고 "어제 승리로 내 계산보다 훨씬 좋은 상황에서 KS 5~6차전을 할 수 있게 됐다. 하루라도 빨리 우승을 확정 짓고 싶고, 선수들도 같은 마음"이라며 "3승을 선점해야 우승 확률이 높다. 어제 선수들이 극적으로 점수를 만들었다. 분위기를 보면 우리가 유리하다"고 밝혔다.

LG는 전날 열린 KS 4차전에서 7-4로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 8회까지 1-4로 끌려가며 패색이 짙었지만, 9회말 박동원의 2점 홈런, 김현수의 2타점 적시타 등을 엮어 대거 6점을 뽑아내면서 경기를 뒤집었다.

KS 4차전 승리로 LG는 시리즈 전적 3승 1패를 만들며 통합 우승에 단 1승만을 남겨뒀다. 이날 벌어지는 KS 5차전도 잡으면 2023년 이후 2년 만에 통산 4번째 통합 우승을 달성한다.

이날 LG 선발 마운드는 앤더스 톨허스트가 지킨다. 톨허스트는 KS 1차전에 선발 등판해 6이닝을 2실점으로 막아냈다.

염 감독은 "톨허스트가 6이닝을 무실점이나 1실점으로 잘 막아줬으면 한다. 선발 싸움에서 잘 버텨야 한다"며 "타선의 타격감이 살아있는데, 타자들이 좋은 모습을 보여주는 것도 중요하다"고 짚었다.

이어 "이제는 1승만 하면 끝나서 매 경기 전력을 다해야 한다. 우리가 어제 졌더라도 와이스, 폰세가 KS에서 선발로 2경기는 나갈 수 없다고 생각해서 5, 6차전에서 승부를 걸려고 필승조를 아꼈다"며 "함덕주, 김진성, 송승기, 유영찬 등 4명을 상대 타순에 맞춰서 쓰려고 한다. 김영우는 지난 2경기에서 좋지 않아서 편한 상황에서 기용할 계획"이라고 설명했다.

염 감독은 KS를 앞두고 삼성보다 한화에 대한 전력 분석에 초점을 맞춘 것이 주효했다고 밝혔다.

그는 "KS에서 전력분석팀과 선수들이 열심히 준비했다. KS 전부터 팀 훈련 등 삼성보다는 한화를 중심으로 모든 초점을 맞췄다. 미리 준비했던 것이 효과를 봤다"고 이야기했다.

전날 경기가 끝난 뒤 눈물을 흘린 주장 박해민에 대해서는 "마음을 충분히 이해한다. 동점이 될 수 있는 상황에서 병살 친 것에 대한 미안함이 있었을 것"이라며 "팀의 주장으로서 책임감이 강하다. 마지막에 결과가 안 좋았으면 박해민이 무게감을 안고 경기에 임했을 것이다. 어제 경기를 이겨서 무게감을 털어냈다"고 말했다.

