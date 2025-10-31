[SW신곡] 성숙미 물씬…‘Replay My Anthem’, DKZ표 이별의 맛

완전체로 뭉친 DKZ가 소년에서 남자로 거듭났다.

31일 DKZ의 세 번째 미니앨범 ‘테이스트(TASTY)’ 음원과 타이틀곡 ‘리플레이 마이 앤섬(Replay My Anthem)’ 뮤직비디오가 공개됐다. 앨범명 ‘TASTY’가 의미하듯 DKZ는 다양한 장르의 수록곡을 채워 ‘맛있는’ 앨범을 만들었다.

두 번째 미니앨범 ‘리부트(REBOOT)’ 이후 약 1년 6개월 만의 컴백이다. 타이틀곡 ‘리플레이 마이 앤섬’은 헤어진 연인을 잊지 못해 기억 속에서라도 사랑을 재생하고 싶은 마음을 담은 댄스팝 장르의 곡이다. 지울 수 없는 사랑의 흔적을 끝없이 되새기며 되돌리고 싶은 간절함을 노래한다. 멤버 종형은 ‘리플레이 마이 앤섬’을 ‘사과잼이 든 생크림 와플’에 비유하며 ”달콤하면서도 매력적인, 계속해서 생각나는 맛”이라고 표현해 궁금증을 높였다

‘리플레이 마이 앤섬’ 뮤직비디오 도입부에서 가장 먼저 떠오르는 키워드는 ‘성숙’이다. 배우로 맹활약하고 있는 멤버 재찬이 등장해 추억이 담긴 필름을 관찰하며 오프닝을 연다. 텅 빈 공간, 홀로 남겨져 노래하는 멤버들의 모습에서 외로움과 쓸쓸함이 묻어난다. 미처 잊을 수 없는 추억, 사랑의 감정을 곱씹으며 ‘리플레이’를 바라는 곡이다.

성숙하면서도 치명적인 분위기의 눈빛과 표정 연기가 눈길을 사로잡는다. 레더 스타일링을 바탕으로 가을 분위기를 물씬 풍기는 도회적 비주얼로 그간의 활동에서 미처 만나볼 수 없었던 새로운 얼굴을 만나볼 수 있다.

I wanna replay

Replay Replay

Replay through the anthem

Yeah 네가 믿던 감정 다

다시 내게 맡겨 둘 중 하나 ride or die

우리 둘만 남아 온 세상을 져버려도 난

수없이 반복해 사랑 이별 후회 없어 난

I wanna replay

Replay Replay

Replay through the anthem

Through the anthem

‘맛’을 표현한 앨범답게 첫 트랙은 ‘욕구(식욕)’를 의미하는 ‘Appetite’다. 잠들어 있던 갈망이 깨어나 본능적인 매혹으로 번져가는 순간을 담은 곡으로, 세련된 사운드와 중독적인 멜로디로 섹시하면서도 파워풀한 DKZ의 새로운 목소리를 들려준다. 이외에도 팝 EDM, 밴드 사운드, 미니멀하고 그루비한 리듬이 돋 보이는 알앤비, 락 사운드 힙합 트랙, 미디엄 템포의 팝 장르 등 다양한 장르의 곡들이 총 6곡이 수록됐다.

2019년 데뷔한 DKZ는 ‘동키즈 온 더 블록(DONGKIZ ON THE BLOCK)’을 시작으로 ‘못된 송아지 엉덩이에 뿔(CRAZY NIGHT)’, ‘사랑도둑(Cupid)’ 등 ㅇ통 튀는 콘셉트로 재치있고 유쾌한 이미지를 각인시켰다. 전작 ‘호랑이가 쫓아온다(Uh-Heung)’로 소년에서 청년이 된 멤버들의 성장을 그렸다면, ‘리플레이 마이 앤섬’으로 남자가 된 다섯 멤버의 성숙한 매력을 전한다. 데뷔 6년 차, 한층 더 깊어진 음색에서도 DKZ의 성장을 느낄 수 있다.

배우이자 솔로 가수 활동 등으로 바쁜 나날을 보낸 재찬뿐 아니라 종형과 민규도 뮤지컬 무대를 종횡무진하며 활약했다. 1년 6개월 간의 팀 공백기에 마침표를 찍고 완전체로 다시 뭉친 DKZ 활동에 앞서 재찬은 “오랜 시간 기다려 준 아리들에게 진심으로 감사하다. 변함없이 응원해 주신 덕분에 함께할 수 있게 됐고, 그 기다림에 보답하고 싶은 마음으로 준비한 앨범이다. 앞으로도 멋진 추억을 만들어가고 싶다”고 컴백 소감을 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]