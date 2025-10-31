[KS5] ‘독수리 영구결번’ 정민철&장종훈, 5차전 시구-시타… NCT 도영 애국가 제창

한화 레전드 장종훈(오른쪽)이 노시환과 이야기를 나누고 있다. 사진=한화이글스 제공

대전을 물들이고 있는 한국시리즈(KS·7전4선승제) 무대, 그곳에 독수리 군단의 살아있는 전설들이 찾아온다.

한국야구위원회(KBO)는 31일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 LG와 한화의 2025 KBO리그 포스트시즌(PS) KS 5차전의 시구 및 시타자와 애국가 제창자를 확정했다.

시구 및 시타에는 한화의 영구결번 듀오, 정민철-장종훈이 나선다. 둘 모두 선수 시절 내내 빙그레-한화에서만 활약한 원클럽맨이다.

사진=한화이글스 제공

정민철은 한화가 유일한 우승이 만들어졌던 1999년 KS에서 2경기에 나서 2승을 거뒀다. 장종훈 역시 1999년 우승 멤버였으며, 단일 시즌 최초 40홈런을 달성하는 등 한화에서 굵직한 기록을 남긴 전설적인 타자다. 정민철의 23번, 장종훈의 35번은 송진우의 21번, 김태균의 52번과 함께 한화 프랜차이즈 영구결번으로 지정돼있다.

5차전 애국가는 보이그룹 NCT 멤버 도영이 부른다. 도영은 넓은 음역대와 섬세한 감정 표현으로 그룹 내 메인보컬로 활동 중이며, 올해 6월 두 번째 솔로 앨범 ‘소어’를 발표해 폭발적인 보컬과 다채로운 음악적 스펙트럼을 펼쳐냈다.

NCT 도영. 사진=뉴시스

대전=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]