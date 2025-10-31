[SW현장] 재계약에 쏠리는 시선… 윤정환 감독 “구단의 비전이 제일 중요하다”

윤정환 인천 유나이티드 감독이 31일 인천축구전용경기장에서 열린 2025시즌 K리그2 우승 및 승격 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 사진=인천 유나이티드 제공

윤정환 인천 유나이티드 감독이 31일 인천축구전용경기장에서 열린 2025시즌 K리그2 우승 및 승격 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 사진=인천 유나이티드 제공

“감독 입장에서는 구단의 비전이 제일 중요하죠.”

인천 유나이티드의 K리그2 우승과 승격을 이룬 윤정환 감독은 31일 기자회견에서 재계약과 관련해 극도로 말을 아끼는 모습이었다.

처음엔 “대리인이 구단과 잘 소통하고 있는 것으로 알고 있다”고 전했다. 내년 구상에 대해서도 특별한 언급을 하지 않았다. 하지만 거듭된 취재진의 질문에 조심스럽게 속내를 밝혔다.

윤 감독이 재계약과 관련해 가장 중요하게 여기는 점은 구단의 장기적인 비전이다. 그는 “감독 입장에서는 선수와 구단의 비전이 제일 중요하다고 본다”며 “인천이 강등된 지 1년 만에 승격을 했지만 앞으로 팀이 어떤 비전을 가지고 있는지에 따라 생각이 달라질 수 있다고 본다. 계획적으로 조금 더 성장할 수 있는 비전이 있어야 한다”고 전했다. 재계약 가능성도 열어둔 것으로 해석된다.

윤 감독은 올 시즌을 앞두고 인천과 1+1 계약을 했다. 일단 승격이라는 첫 번째 목표는 달성하면서 향후 거취에 대해 고민하고 있다.

머릿속은 복잡하지만 인천에 대한 진한 애정도 드러냈다. 그는 “저도 이곳에서 1년을 해봤지만 좋은 환경, 좋은 서포터스 너무 좋다”며 “팀이 굉장히 좋고 성적만 좋으면 (축구) 산업 쪽에서도 굉장히 좋은 지역에 있다고 볼 수 있다. 그런 부분에서 굉장히 매력적인 팀”이라고 강조했다.

