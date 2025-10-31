포항세명기독병원, 결핵·만성폐쇄성폐질환 적정성 평가 1등급 획득

포항세명기독병원(병원장 한동선)이 건강보험심사평가원이 발표한 ‘제7차 결핵 적정성 평가’와 ‘제10차 만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성 평가’에서 모두 1등급을 획득하며, 중증 호흡기 질환 치료의 우수성을 다시 한 번 입증했다.

세명기독병원은 이번 평가에서 결핵 부문 2018년부터 7회 연속, COPD 부문 2017년부터 8회 연속 각각 최우수 등급을 받는 쾌거를 이뤘다.

결핵 적정성 평가는 2024년 1월부터 6월까지 질병관리청에 신고된 결핵 신환자의 입원 및 외래 진료 사례를 대상으로 전국 505개 의료기관을 평가한 결과다. 세명기독병원은 종합점수 96.4점(전국 평균 94.5점)으로 1등급을 받았으며, 특히 ‘결핵균 확인검사 실시율’에서 100점을 기록하는 등 전 항목에서 우수한 성적을 거뒀다.

만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성 평가는 2024년 1월부터 12월까지 만 40세 이상 환자를 대상으로 실시했다. 세명기독병원은 폐기능검사 시행률, 지속 방문 환자 비율 등 7개 주요 항목에서 높은 점수를 받아 종합점수 96.3점(전국 평균 70.2점)으로 1등급을 얻었다.

한동선 병원장은 “결핵과 COPD 적정성 평가에서 모두 1등급을 받은 것은 의료진 노력과 최신의 첨단 진단 장비 구축의 결실”이라며 “앞으로도 환자에게 최상의 진료 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

세명기독병원 호흡기센터는 현재 호흡기내과 전문의 3명이 진료하고 있으며, 정부의 ‘결핵 환자 재택의료 시범사업’ 참여기관으로서 지역사회 결핵 치료와 관리에 앞장서고 있다. 또한 질병관리청이 주관한 ‘2022년 민간·공공 협력 국가결핵관리사업 평가대회’에서 대구·경북권 유일의 우수 병원으로 선정되는 등 공공성과 전문성을 인정받은 바 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]