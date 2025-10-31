“다이브 모여라” 아이브, 오늘(31일) 서울서 ‘쇼 왓 아이 엠’ 포문

그룹 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 서막을 연다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 아이브는 오늘(31일)부터 11월 2일까지 3일간 서울 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠'을 개최한다. 2023년 첫 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)'를 통해 아시아, 미주, 유럽, 남미 등 19개국에서 42만여 명의 관객과 만난 이들은 이번 투어로 한층 확장된 스케일과 업그레이드된 퍼포먼스를 선보이며 또 한 번의 신드롬을 정조준할 예정이다.

올 한 해 '레블 하트(REBEL HEART)'를 시작으로 '애티튜드(ATTITUDE)', 'XOXZ(엑스오엑스지)'까지 연이은 히트곡으로 차트와 화제성을 동시에 장악한 아이브. 공연명처럼 '있는 그대로의 아이브'를 보여줄 '쇼 왓 아이 엠'의 기대 포인트를 짚어봤다.

◆ 명실상부 '공연형 아이돌'... 글로벌 페스티벌서 증명한 라이브 퍼포먼스

아이브는 지난해 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)'에서 완성형 퍼포먼스 실력으로 존재감을 각인시킨 뒤 올해 '롤라팔루자 베를린(Lollapalooza Berlin)'과 '롤라팔루자 파리(Lollapalooza Paris)', '록 인 재팬 페스티벌 2025(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025)' 무대에 연달아 오르며 글로벌 관객을 사로잡았다.

세계적인 뮤지션들 사이에서도 폭발적인 에너지와 빈틈없는 라이브 퍼포먼스로 'K-페퍼(페스티벌 퍼포먼스)' 강자임을 증명했고, 예기치 못한 상황에도 흔들리지 않는 무대 매너로 '공연형 아이돌'의 위상을 공고히 했다. 이번 월드 투어에서 세계를 무대로 다져온 보컬과 퍼포먼스, 밴드의 웅장한 합주를 더한다.

◆ 다채로워진 세트리스트... 최초 공개 수록곡 무대

세트리스트도 한층 다채로워졌다. 아이브는 지난 2월 미니 3집 '아이브 엠파시(IVE EMPATHY)', 8월 미니 4집 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'을 발표하며 음악적 스펙트럼을 넓혔다. 확장된 콘셉트와 음악색으로 팀의 정체성을 선명하게 각인시킨 이들은 이번 '쇼 왓 아이 엠'에서 아직 공개되지 않은 앨범 수록곡 무대들을 처음으로 선보일 예정이다.

올해 초 국내 주요 음원 차트 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 기록한 '레블 하트'를 비롯한 메가 히트곡 퍼레이드는 물론, 최초 공개되는 수록곡 무대도 준비했다.

◆ 멤버 전원 미공개 솔로곡 오픈... 6人 6色으로 채울 눈 호강 스테이지

멤버 전원의 미공개 솔로곡도 베일을 벗는다. 아이브는 단단해진 음악적 역량과 활동을 통해 축적한 경험치를 바탕으로 각자의 음색, 퍼포먼스, 무드에 최적화된 곡을 선보이며 개인 역량 입증에 나선다. 여섯 멤버는 개개인의 개성과 매력을 극대화하며 오직 '쇼 왓 아이 엠'에서만 만날 수 있는 '6인 6색' 무대를 선사할 예정이다.

거침없는 질주와 함께 K팝의 새로운 역사를 써 내려가고 아이브의 월드 투어는 오늘(31일) 서울 KSPO DOME에서 포문을 연다. 마지막 날인 11월 2일 공연은 글로벌 송출 플랫폼 비욘드 라이브(Beyond LIVE)를 통해 온라인 유료 생중계되며, 아이브는 온·오프라인으로 전 세계 팬들과 함께 월드 투어라는 대장정의 서막을 함께 한다.

