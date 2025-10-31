크러쉬, 올해도 연말콘 ‘CRUSH HOUR’

가수 크러쉬(Crush)가 올해도 연말 콘서트로 관객들을 만난다.

소속사 피네이션에 따르면 크러쉬는 오는 12월 19일부터 21일까지 3일간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 ‘2025 CRUSH CONCERT [CRUSH H★UR](2025 크러쉬 콘서트 [크러쉬 아워])’를 개최한다.

이와 함께 공개된 포스터는 푸른빛 불꽃이 터지는 그래픽으로 축제 같은 분위기를 자아내는가 하면, 수트 차림의 크러쉬가 담겨 세련된 무드를 완성했다. 또한 강렬한 서체로 표현된 공연 타이틀이 조화를 이루며 감각적인 비주얼을 선보였다.

이번 공연은 크러쉬의 다채로운 음악 세계를 집약한 무대로 꾸려질 예정이다. 크러쉬의 수많은 히트곡은 물론 최근 앨범 수록곡까지 총망라한 풍성한 세트리스트와 색다른 무대 연출, 독보적인 감성으로 ‘공연 강자’의 명성을 다시 한번 입증할 계획이다.

크러쉬는 매년 단독 콘서트로 한 해를 마무리하며 팬들과 특별한 교감을 이어가고 있다. 매번 새로운 시도로 무대를 확장해 온 크러쉬가 올겨울 선사할 잊지 못할 추억 선물에 팬들의 기대감이 고조되고 있다.

앞서 크러쉬는 지난 8월 새 EP 앨범 ‘FANG(팽)’을 발매하며 ‘믿고 듣는 아티스트’의 위엄을 드러냈다. 활발한 음악 활동과 더불어 SBS 오디션 프로그램 ‘우리들의 발라드’에 심사위원으로 출연하며 선배 뮤지션으로서도 맹활약을 펼치고 있는 크러쉬의 행보에 관심이 모인다.

한편, ‘2025 CRUSH CONCERT [CRUSH H★UR]‘ 티켓은 NOL TICKET(놀 티켓)을 통해 오는 11월 4일 오후 8시 선예매, 5일 오후 8시 일반 예매가 오픈된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]