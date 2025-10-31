김경문 감독, KS 5차전 세이브 상황서 김서현 올릴까[BS이슈]

김경문 한화 감독이 지난 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와의 한국시리즈 4차전에서 7회초 경기를 지켜보고 있다. 뉴시스

한화 마무리 투수 김서현(왼쪽)이 지난 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와의 한국시리즈 4차전에서 9회초 경기를 지켜보고 있다. 뉴시스

“김서현이 있어야 더 높은 곳, 우승까지 바라볼 수 있다.”

이 한마디에 꽂힌 것일까. 김경문 한화 감독이 종착역이 될 수도 있는 한국시리즈 5차전(KS·7선4선승제)에서도 세이브 상황에서 마무리 투수 김서현을 마운드에 올릴지 시선이 쏠린다.

벼랑 끝이다. 한화는 지난 30일 대전 한화생명볼파크에서 치른 LG와의 KS 4차전에서 9회초에만 6실점을 허용하며 4-7로 대역전패했다. 이날 패배로 1승3패 위기에 몰렸다. 31일 같은 장소에서 열리는 KS 5차전에서 패하면 우승컵은 LG 품에 안긴다.

화두는 김서현이다. 김서현은 4차전 8회 2사 1, 2루 상황서 마운드에 올라 LG 오스틴 딘을 내야 뜬공으로 참아내며 전날의 기세를 이어가는 듯 했다. 전날 8회 등패 폭투로 승계 주자 한 명의 실점을 허용했지만, 1⅔이닝 무실점 호투하며 승리투수로 이름을 올린 바 있다.

문제는 9회였다. 선두타자 오지환을 볼넷으로 내보내며 불안한 시작을 알렸다. 선두 타자 볼넷을 내준 김서현은 박동원에게 투런포를 허용하며 고개를 숙였다. 팀은 여전히 4-3으로 앞섰으나, 아웃카운트 하나 잡지 못하고 대포를 허용하면서 LG 타선의 기세를 살려준 것이 치명적이었다.

하지만 이 상황에서도 김경문 감독은 김서현을 강판하지 않았다. 김서현은 결국 1사 후 박해민에게 볼넷을 허용한 뒤 마운드를 내려왔다. 이날 기록은 ⅔이닝 1피안타 2볼넷 3실점이다.

한화 마무리 투수 김서현이 지난 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와의 한국시리즈 3차전 승리투수로 이름을 올린 뒤 더그아웃에서 눈물을 흘리고 있다. 뉴시스

이날 김서현의 투구를 살펴보면 8회 오스틴, 9회 선두 타자 오지환을 상대할 때까지만 해도 직구 구속이 151~152㎞로 형성됐다. 문제는 오지환에게 볼넷을 내주면서 스트라이크 판정을 하나도 받지 못했다. 여기에 박동원에게 던진 공 2개도 모두 볼이었다. 파울을 제외하고 9회 박동원 2구째까지 7개의 공이 모두 볼이었다는 뜻이다. 코스도 일정하지 않았다. 왼쪽, 오른쪽, 높고, 낮고 모두가 스트라이크 존을 벗어났다.

박동원에게 던진 3구째 타자 안쪽 스트라이크였지만, 시속이 150㎞로 줄었다. 그리고 4구째 똑같이 150㎞에 가운데로 몰린 공, 박동원이 놓칠리 없었다. 경쾌한 스윙, 홈런이었다. 이날 중계방송을 맡은 투수 출신 차우찬 KBS 해설위원은 “제구에 자신이 없어지다 보니깐 힘을 빼고 던지게 된다”며 “힘없는 공을 던지게 되면서 강한 타구를 만들어 내는 박동원에게 홈런을 허용하게 됐다”고 설명했다. 타자 출신 박용택 해설위원 역시 “(박동원도)맞는 순간 느낌이 좋았다는 게 보인다”며 “김서현은 계속 밀어넣는 공이 계속 나오고 있었다”고 설명했다.

김경문 한화 감독이 지난 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와의 한국시리즈 3차전에서 마무리 투수 김서현을 격려하고 있다. 뉴시스

시계를 플레이오프(PO·5전3선승제) 5차전으로 돌려보자. 김경문 감독은 5차전 승리로 KS 진출을 확정지은 후 기자회견에서 “KS에서 마무리는 김서현”이라고 못을 박으며 “김서현의 구속이 150㎞를 밑돌 경우 등판시키면 안된다. 그러나 시속 153~154㎞가 나오는데 안 쓴다는 것은 말이 되지 않는다”고 전했다.

김서현은 이날 마지막 타자 박해민을 상대할 때 직구 구속이 148㎞까지 떨어졌다.

김서현은 5차전에 등판하지 않을 것으로 보인다. 지난 29일 3차전에서 25개, 30일 4차전에서 19개를 던졌다. 앞서 26일 1차전에서도 4개를 투구했다. 투구수를 차지하더라도 반드시 승리해야 하는 경기에서 김경문 감독의 ‘믿음’이 이어지기 힘들 것으로 보인다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

