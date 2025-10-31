KCC 허웅, 생애 첫 라운드 MVP…9G 평균 18.3득점

사진=KBL 제공

허웅(KCC)이 스포츠일러스트레이티드 1라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

허웅은 ‘2025~2026 LG전자 프로농구’ 1라운드 MVP 투표에서 총 유효투표수 111표 중 58표를 획득했다. LG 아셈 마레이(22표)를 36표 차로 제치고 개인 통산 첫 번째 라운드 MVP 영예를 안았다. KCC 선수로는 송교창의 2020~2021시즌 2라운드 MVP 수상 이후 약 5시즌 만에 수상이다.

허웅은 1라운드 내내 뜨거운 손끝을 자랑했다. 9경기 평균 34분 출전해 18.3득점을 기록했고 평균 2.7개의 3점슛을 터트렸다. 1라운드 기간 KCC 전체 득점 중 허웅이 기록한 득점 비율은 24.7%로 팀 내에서 두 번째로 높았다. 또한 득점 부문 상위 10위 이내에 국내선수로는 유일하게 이름을 올렸다.

KCC는 허훈, 최준용 등 주축 선수들의 부상 공백에도 불구하고 허웅의 활약을 앞세워 1라운드 6승 3패를 기록해 공동 3위에 올랐다. KCC가 1라운드에서 6승 이상을 거둔 건 2019~2020시즌 이후 6시즌만이다.

스포츠일러스트레이티드 1라운드 MVP에 선정된 허웅에게는 MVP 기념 트로피와 200만 원의 상금이 수여된다. 또한 허웅이 직접 디자인에 참여한 농구 유니폼, 응원타올, 키링 등 다양한 라운드 MVP 굿즈를 출시할 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

