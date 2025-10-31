‘고등래퍼’ 하선호, APEC서 맹활약…“영어 도슨트”

사진= MNet '고등래퍼' 방송 화면 캡처, 하선호 SNS

‘고등래퍼’ 출신 래퍼 하선호가 최근 2025 APEC 정상회의에서 도슨트로 활약하며 이전과는 다른 모습으로 눈길을 끌었다.

하선호는 30일 자신의 SNS에 “IMF 총재님, 경상북도 도지사님, 경주시장님 앞에서”라는 글과 함께 행사 현장 사진을 공개했다. 사진 속 그는 단아한 차림으로 마이크를 잡고 행사 진행에 참여하며 환하게 웃는 모습으로, 글로벌 무대에서의 변신을 보여줬다. 특히 그는 “IMF 총재님이 일 잘한다고 칭찬해주셨다”고 밝히며 뿌듯함을 감추지 않았다.

서울외국어고 출신인 하선호는 2018년 엠넷 ‘고등래퍼2’를 통해 대중에게 얼굴을 알렸고, 2019년 싱글 앨범 ‘돌멩이’로 래퍼로 정식 데뷔했다. 하지만 이후 방송 활동을 잠시 중단하고 영어 강사로 커리어를 전환했으며, 최근에는 뛰어난 영어 실력과 경험을 바탕으로 통역사로도 활동하고 있다. 이번 APEC 정상회의에서는 국내외 귀빈을 대상으로 영어 도슨트로 활약하며 새로운 면모를 입증했다.

누리꾼들은 “이제는 래퍼보다 커리어우먼 같다”, “너무 멋지다” 등 다양한 반응을 보이며 그의 변신을 응원하고 있다.

