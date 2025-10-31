KPGT-문영그룹, ‘2026 KPGA My 문영 윈터투어’ 개최 MOU

김원섭 KPGT 대표이사, 박봄이 문영그룹 대표, 이종경 골프T 대표(왼쪽부터)가 지난 29일 경기도 성남시 KPGA 빌딩에서 열린 ‘2026 KPGA My 문영 윈터투어’ 개최 협약 조인식에 참석해 기념 촬영을 하고 있다.

한국프로골프투어(KPGT)와 문영그룹이 ‘2026 KPGA My 문영 윈터투어’ 개최 협약을 체결했다.

2026 KPGA My 문영 윈터투어는 1회와 2회 총 2개 대회로 진행되며 각 대회 별 총상금 1억원씩 총 2억원 규모다. 대회 장소는 태국 방콕에 위치한 피닉스 골드 방콕 골프클럽이다.

‘1회 대회’는 2026년 2월2일부터 6일, ‘2회 대회’는 2월9일부터 13일까지 진행된다. 각각 예선 1라운드 18홀, 본선 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 치러질 예정이다. 홀인원 최초 기록자에게는 홀인원 부상으로 문영그룹이 시행한 퀸즈파크배곧 오피스텔 1채가 제공돼 출전 선수들에게 특별한 동기부여가 될 전망이다.

박봄이 문영그룹 대표는 “KPGA 소속 선수들의 기량 향상에 기여하는 윈터투어에 타이틀 스폰서로 참여하게 돼 기쁘다”며 “이번 후원은 문영그룹이 ‘호텔 사업’ 및 ‘퀸즈파크 웨딩홀’ 등 신사업을 통해 고객에게 한 걸음 더 다가가는 ‘새로운 도약’의 신호탄이 될 것이다. 성공적인 대회가 될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

한편 2024년과 2025년 ‘KPGA 윈터투어’를 성공적으로 이끈 ㈜골프T(대표이사 이종경)가 이번 ‘2026 KPGA My 문영 윈터투어’의 운영을 맡는다. 이종경 ㈜골프T 대표는 “든든한 파트너인 문영그룹과 함께 ‘2026 My 문영 윈터투어’를 개최하게 돼 영광”이라며 “골프T는 대회 운영사로서 그동안 쌓아온 노하우를 총동원해 선수들이 최고의 환경에서 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 대회 준비에 만전을 기하겠다”고 전했다.

김원섭 KPGT 대표이사는 “윈터투어 개최를 위해 힘써 주신 문영그룹, 골프T 임직원 여러분께 고마움을 전한다”며 “‘2026 KPGA My 문영 윈터투어’는 2026 시즌 개막을 앞두고 선수들의 기량을 점검하고 실전 감각을 유지하는데 큰 도움이 될 것이다. ‘2026 KPGA My 문영 윈터투어’가 성공적으로 개최될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 이야기했다.

‘2026 KPGA My 문영 윈터투어’의 타이틀 스폰서인 문영그룹은 '퀸즈파크' 브랜드 등을 성공적으로 안착시킨 국내 유수의 종합 부동산 디벨로퍼 및 건설 그룹이다. 최근 문영그룹은 기존 사업 영역을 넘어, 준비 중인 '호텔 신사업'과 새롭게 오픈할 '퀸즈파크 웨딩홀' 등 B2C 영역으로 포트폴리오를 적극 확장하고 있다.

한편 이번 조인식은 지난 29일 경기도 성남시 KPGA 빌딩에서 열렸으며 김원섭 KPGT 대표이사, 박봄이 문영그룹 대표, 이종경 골프T 대표가 참석해 상호 신뢰를 바탕으로 한 협력을 약속했다.

