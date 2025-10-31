쇼골프, 프리미엄 통합 멤버십 ‘아너스클럽’ 공식 분양 본격화

강원도 원주 성문안CC IN코스 9번홀 전경

골프 통합 플랫폼 쇼골프(SHOWGOLF)가 HDC 리조트가 운영하는 프리미엄 통합형 멤버십 ‘아너스클럽(Honors Club)’의 공식 판매 대행사로 선정됐다. 이에 쇼골프는 회원 모집, 홍보, 제휴 운영 등 전반적인 영업 활동을 본격화한다.

‘아너스클럽’은 오크밸리 리조트를 중심으로 골프, 리조트, 헬스, 스파, 식음, 그리고 HDC리조트 계열 호텔까지 아우르는 국내 최고급 통합형 프리미엄 멤버십이다. 회원은 오크밸리, 오크힐스, 성문안, 월송리CC 등 총 90홀 규모의 회원제 및 퍼블릭 골프장을 비롯해, 다양한 레저·웰니스 시설을 자유롭게 이용할 수 있다.

340만 평에 달하는 천혜의 자연환경 속에서 골프와 휴식, 문화와 예술이 어우러진 ‘아너스클럽’은 단순한 리조트 회원권을 넘어, 삶의 품격을 완성하는 프리미엄 라이프스타일 멤버십으로 자리매김하고 있다.

파크 하얏트 셰프 진이 선보이는 고품격 다이닝, 회원 전용 라운지와 피트니스, 온천수 사우나, 맞춤형 컨시어지 서비스 등은 국내 최고 수준의 회원 전용 특전으로 꼽힌다. 또한 원주 세브란스 기독병원 및 성지병원과의 제휴를 통해 제공되는 건강검진 및 헬스케어 서비스 역시 회원 만족도를 높이는 핵심 요소다.

쇼골프 관계자는 “HDC 리조트와의 협력을 통해 국내 회원권 시장에서도 프리미엄 멤버십의 새로운 기준을 제시할 것”이라며,“골프와 리조트, 웰니스, 문화가 결합된 ‘아너스클럽’을 통해 고객들이 한층 높은 수준의 라이프스타일을 경험하게 될 것”이라고 전했다.

‘아너스클럽’ 회원은 기명 2인 또는 4인 기준으로 구성되며, 입회금은 5억7000만원에서 6억7000만원 수준, 가입 기간은 5년 만기로 운영된다. 회원에게는 HDC 리조트가 보유한 90홀 골프장의 혜택이 주어지며, 예약권, 리조트 객실 이용권, 건강검진, 파크 하얏트 및 파크로쉬 숙박·식음 할인 등 폭넓은 혜택이 제공된다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

