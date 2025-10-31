안현모, APEC 주요 행사 사회…품격있는 진행부터 스타일링까지 화제

사진= 안현모. 에스팀 제공

국제회의 통역사이자 방송인 안현모가 경주에서 열린 ‘APEC CEO 서밋 코리아 2025’에서 공식 진행을 맡아 눈부신 활약을 펼쳤다.

안현모는 28일 열린 환영 만찬에서 한국의 전통미와 현대적 감각이 조화를 이루는 한복을 입고 등장했다. 개식 선언부터 공연 소개, 축사 진행까지 전 과정을 유창한 영어로 소화하며 글로벌 리더들에게 한국의 환대 문화를 자연스럽게 전했다. 그녀의 지적이고 신뢰감 있는 멘트는 참석자들에게 깊은 인상을 남겼다.

29일과 30일 회의 일정에서는 그린 투피스와 베이지 수트로 차려 입고 회의 전반을 매끄럽게 진행했다. 국제회의 통역사 출신답게 노련한 진행력과 세련된 커뮤니케이션 능력을 보였다.

특히 안현모의 스타일링도 큰 화제를 모았다. 환영 만찬에서는 디자이너 차이킴의 한복, 이후 일정에서는 지춘희 디자이너의 ‘미스지콜렉션’ 의상을 착용하며, 국내 디자이너 작품을 세계 무대에 선보이는 행보에 찬사가 이어졌다.

행사는 31일까지 이어지며, 안현모는 마지막까지 특유의 날카롭고 품격 있는 진행으로 행사를 완벽히 마무리할 예정이다. 방송 출연과 국제행사 진행을 오가며 신뢰감을 쌓아온 그녀의 앞으로의 행보에도 관심이 집중되고 있다.

한편 이번 행사는 10월 28일부터 31일까지 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 핵심 부대행사로, 아시아·태평양 지역 최대 경제 포럼으로 평가받는다.

