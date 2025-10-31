세이지우드 CC 홍천, 가을 맞아 ‘Lucky in Happiness’ 패키지 선봬

사진=세이지우드 CC 홍천

세이지우드 CC 홍천이 이번 가을 ‘Lucky in Happiness’ 패키지를 통해 라운드와 쉼의 진정한 조화를 제안한다고 31일 밝혔다.

세이지우드가 선보이는 ‘Lucky in Happiness’ 패키지는 11월 한정이며 1박 2일 36홀 라운드, 세이지우드 호텔 홍천 1박, 클럽하우스 조식 크레딧, 그리고 행운의 상징인 세이지우드 샵의 '클로버 볼마커'로 구성되며 깊어가는 가을 숲 아래에서 행운과 행복을 함께 경험할 수 있도록 기획되었다.

단풍이 짙게 물드는 11월, 강원도 홍천 해발 765m 고지에 자리한 세이지우드 CC 홍천은 골프와 가을을 함께 즐기기에 더없이 완벽한 장소다. 코스와 호텔을 둘러싼 숲이 붉게 물들며 장관을 이루는 이곳은, 단풍 시즌이 빠르고 깊어 골퍼들 사이에서 일찍이 ‘가을 골프 성지’로 알려져 있다. 산세를 그대로 살린 설계 덕분에 라운드 중 어느 홀에서든 가을의 정취를 오롯이 느낄 수 있으며, 잭 니클라우스 디자인팀이 설계한 27홀 코스는 강원도의 지형을 보존하면서도 도전과 리듬을 동시에 갖춘 플레이 경험을 선사한다.

세이지우드 홍천은 단순한 골프장이 아닌 ‘쉼의 철학’을 공간 전체에 담아낸 프라이빗 골프&호텔로 평가받는다. 쇠뿔산 자락 깊숙한 숲속에 자리잡아 계절마다 색과 향을 달리하는 자연을 고스란히 품고 있으며, 사람의 손을 타지 않은 청정 고지대의 환경은 라운드는 물론, 감정의 리듬까지 회복시켜준다. 또한 국내 리조트형 가족호텔로서는 처음으로 5성 호텔 인증을 획득한 세이지우드 호텔 홍천이 함께 운영되고 있어 하루의 라운드를 고품격 스테이로 완성할 수 있는 것도 이곳의 특별한 매력이라고 업체 측은 전했다.

힌퍈 주말 한정으로 운영되는 ‘Master’s Touch in Sagewood’ 테라피 프로모션도 주목할 만하다. 반미정 한국예술문화명인이 협업하는 해당 프로모션은 세이지우드 호텔 웰니스센터 1층에서 금요일부터 일요일까지 사전 예약제로 운영되며 시그니처 구궁 테라피, 피부진정 테라피, 골프 이완 테라피 중 1가지를 선택해 받을 수 있다. 라운드로 피로해진 몸과 마음을 정갈하게 풀어주는 테라피 프로모션은 세이지우드 홍천에서만 경험할 수 있는 또 하나의 시그니처 콘텐츠라는 것이 업체 측 설명이다.

또한 이곳 해발 765m 청정 고지대에는 약 130여마리의 산양이 자유롭게 살아가는 세이지우드 산양목장이 자리하고 있다. 이 목장에서 생산한 산양유와 산양유 요거트는 HACCP 인증 유가공센터에서 위생적으로 가공되어 클럽하우스 레스토랑 및 호텔에서 Farm to Table 개념으로 제공된다. 최근에는 산양유와 산양유 요거트를 매주 가정으로 배송해주는 구독 서비스도 선보이며 세이지우드가 고집하는 ‘휴식의 철학’을 일상의 식탁까지 확장해가고 있다.

세이지우드(Sagewood)는 ‘현명한 이들의 숲속 별장’이라는 의미를 담고 있다. 워런 버핏의 별명인 ‘오마하의 현인(Sage of Omaha)’에서 영감을 받아, 자연과 조화롭게 머물며 지혜로운 삶을 추구하는 공간으로 설계된 브랜드다. 단순한 골프장이 아닌, ‘지혜로운 삶을 위한 완벽한 휴식’을 실현하는 프라이빗 골프 & 호텔을 지향한다.

세이지우드의 김의열 경영기획팀장은 “골프장은 이제 단순히 코스를 평가받는 시대를 넘어 어떤 감정을 경험할 수 있는가가 중요한 시대”라며 “세이지우드의 가을 라운드와 함께 삶의 리듬을 찾고 자연과 교감을 통해 몸과 마음을 회복하는 ‘완벽한 휴식’을 선사하고자 한다”고 전했다.

이번 가을 패키지 및 프로모션에 대한 자세한 정보는 세이지우드 공식 홈페이지와 인스타그램, 카카오톡 플러스친구 등 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

