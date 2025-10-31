메종 마르지엘라, 타비 필름과 함께 타비 컬렉터 시리즈 첫 에디션 선봬

이미지= 메종 마르지엘라(Maison Margiela)

메종 마르지엘라(Maison Margiela)가 타비 컬렉터 시리즈의 첫 번째 에디션으로 타비 브로큰 미러 엠브로이더리 한정판을 선보인다고 31일 밝혔다.

이 시리즈는 매년 혁신적인 기술과 소재를 통해 타비 슈즈를 새롭게 조명하는 프로젝트로 첫 에디션에서는 2015 AW 아티즈널 컬렉션에서 처음 선보였던 브로큰 미러(Broken Mirror) 기법을 입체적으로 재해석했다.

메종 마르지엘라는 창립 이래 언제나 빛 반사와 메탈릭 실버 컬러를 브랜드의 핵심 DNA로 이어왔다. 이번 에디션에서는 타비 가죽을 은색으로 코팅한 뒤, 깨진 거울 모양처럼 균열을 내어 그 아래 소재를 드러내는 기법을 새롭게 재해석했다. 한 켤레에 8,000개 이상의 글라스 비즈와 시퀸, 금속 장식을 손자수로 더해 금속 파편을 다양한 색조로 표현하고, 레이저 재단으로 오래된 유리의 균열과 산화된 질감을 구현했다. 마지막으로 투명한 글라스 비즈를 흩뿌려 깊이감과 입체감을 더했다. 해당 에디션은 전 세계 25켤레 한정판으로 제작되며, 일부 매장에 전시될 예정이다.

이와 함께, 메종 마르지엘라는 하우스의 핵심 가치를 담은 타비 필름(A Tabi film)>을 공개하며, 브랜드의 철학과 미학을 심도있게 조명한다. 1989년 마틴 마르지엘라가 첫 쇼에서 선보인 타비는 일본 전통 양말에서 영감받은 갈라진 앞코 디자인으로 강한 존재감을 드러내며, 메종의 상징으로 자리 잡았다.

이미지= 메종 마르지엘라(Maison Margiela)

이번 영상은 이탈리아인 영화 감독 유리 안카라니와 협력해 제작되었으며 콘셉트 구상부터 최종 형태 완성에 이르는 타비 슈즈의 여정을 시각적으로 탐구한다. 11명의 숙련된 장인이 베이스 제작, 목형 절단, 재봉과 조립 등 각 단계에 참여해 고도의 기술력과 감성을 발휘한다. 산업화로는 구현할 수 없는 타비의 독특한 형태를 정교하게 완성하며 모든 슈즈는 메종의 상징인 흰색 스티치 한 땀으로 마무리된다. 은 시간이 지나도 변치 않는 오브제로서 타비 슈즈의 예술적 가치와 메종의 헤리티지를 조명한다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]