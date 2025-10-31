365mc, 라지엘 테라퓨틱스에 전략적 투자…글로벌 비수술 지방감소 솔루션 공동 개발 본격화

지방흡입 특화 의료기관 365mc가 글로벌 제약사 라지엘 테라퓨틱스(Raziel Therapeutics, 이하 라지엘)에 전략적 투자를 단행했다고 밝혔다. 이번 투자를 통해 365mc는 차세대 비수술 지방감소 솔루션 공동 개발에 대한 확고한 의지를 드러냈다.

앞서 양사는 지난 7월 365mc의 국소 마취 비침습 지방흡입주사 람스(LAMS)와 라지엘의 지방감소 신약 RZL-012를 결합한 글로벌 바디 컨투어링 솔루션 공동 개발에 대한 전략적 파트너십을 체결했다.

RZL-012은 지방세포막을 선택적으로 파괴해 세포를 사멸시키는 주사제로 수술 없이 국소 부위 피하지방을 효과적으로 줄일 수 있다. 이중턱, 복부, 허벅지, 옆구리 등 다양한 부위에 적용할 수 있으며, 단일 시술만으로 지방층 최대 34% 감소 효과를 확인한 바 있다. RZL-012은 현재 미국 식품의약국(FDA) 2상을 완료한 뒤 내년 말 3상까지 완료하는 것을 목표로 하고 있다.

라지엘의 최고의료책임자 패트리샤 워커 박사는 "RZL-012는 국소 지방 감소를 목표로 개발된 새로운 주사형 화학 치료제"라며 "친지질성 특성을 가져 지방 조직에 선택적으로 작용해 지방세포를 분해하고, 이후 신체의 면역 체계가 자연스럽게 처리하도록 유도한다"고 설명했다.

365mc가 자체 개발한 람스는 지방세포만 선택적으로 제거할 수 있어 체형 개선과 지방감소 효과를 동시에 기대할 수 있는 비수술적 시술이다. 이러한 기술력을 바탕으로 365mc는 연간 3만 건 이상에 달하는 복부·팔뚝·허벅지·얼굴 부위의 부분비만 치료를 시행하고 있다. 또한 최근에는 지방줄기세포 센터를 개소하기도 했다.

365mc 측은 두 치료법의 결합이 가져올 전략적 시너지를 높게 평가하며, 이를 통해 새로운 글로벌 체형 교정 패러다임을 제시하겠다는 입장이다. 365mc 관계자는 "람스와 RZL-012의 협업 시술을 통해, 원하는 부위의 지방 제거와 맞춤형 체형 관리가 가능한 혁신적 솔루션을 제공할 수 있게 됐다"며 "두 치료를 결합은 글로벌 비수술 바디 컨투어링 분야의 새로운 표준을 제시할 것"이라고 전했다.

◆RZL-012, 국내 임상 3상 눈앞..."한국을 중심으로 전 세계 시장 장악 목표"

RZL-012의 국내 3상 임상을 눈앞에 둔 가운데, 365mc는 원활한 임상 진행을 위해 적극적으로 지원하며, 양사 간 협업 체계도 탄탄히 구축해 놓았다. 이에 따라, 임상 통과 후 365mc와 함께 식품의약품안전처 허가 신청 준비, 생산 체계 구축 지원 협력, 마케팅·유통 전략 협력 등 상용화 과정을 추진할 계획이다.

특히 최근 라지엘 임원단이 내한 후 서울365mc병원을 직접 방문하며 양사 협력 관계가 한층 공고해졌다. 라지엘의 필립 세종 회장은 365mc의 지방흡입 의료 기술과 AI 기술로 최적화된 병원 시스템 현황을 살펴보며 "365mc의 첨단 비만 치료 인프라와 독자적인 시스템을 직접 체험하며, 양사의 협력이 향후 글로벌 성과로 이어질 가능성을 확실히 느꼈다"고 밝힌 바 있다.

(주)365mc 김남철 대표이사는 "RZL-012의 국내 임상 성공 후, 람스와 결합한 혁신적 비수술 지방 감소 치료를 국내를 시작으로 아시아, 미국, 유럽 시장까지 확대하겠다"며 "'케이팝 데몬 헌터스'가 K-콘텐츠의 글로벌 경쟁력을 보여준 것처럼, 365mc는 K-지방흡입을 바탕으로 세계 시장을 선도할 수 있도록 지속적인 혁신과 성장을 이어갈 계획"이라고 말했다.

라지엘 테라퓨틱스 알론 블루멘펠드 대표이사는 "22년간 지방 하나에 집중한 365mc의 풍부한 임상 경험은 'RZL-012'의 상용화 및 복합 치료제 개발을 앞당기는 데 큰 역할을 할 것"이라며 "두 회사가 함께 제약바이오계 혁신을 이어가며 세계 무대에서 입지를 넓혀나갈 것을 기대한다"고 화답했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

