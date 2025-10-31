K-헬스 선두주자 셀리턴, 세계한인경제인대회(OKTA)서 글로벌 바이어 호평 속 수출 청신호

K-헬스 디바이스 시장을 선도하는 셀리턴(대표 김일수)이 세계한인경제인들의 최대 비즈니스 교류의 장인 OKTA Korea Business Expo INCHEON (29차 세계한인경제인대회) 에 참가하여50만 달러 규모의 수출 협약을 체결하고, 9 개국 해외 바이어들의 높은 관심과 호평을 받으며 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있다고 밝혔다.

셀리턴은 이번 박람회에서 혁신 기술력이 집약된 PEMF 익스럭스와, FDA 승인 받은 LED 마스크 등 차별화된 헬스 디바이스 라인업을 선보이며 국내외 바이어들의 이목을 집중시켰다.

50 만 달러 수출 MOU 체결로 글로벌 시장 확대 발판 마련 셀리턴은 특히 미주 및 유럽 지역 신규 바이어들을 만나며 그 중 오스트리아 바이어와 50만 달러에 달하는 계약을 체결하는 등 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 이는 현지 시장의 잠재적 수요를 확인하고 셀리턴 제품의 뛰어난 글로벌 경쟁력을 입증한 결과로, 향후 신규 시장 진출 가속화의 교두보를 마련했다는 점에서 의미가 크다.

셀리턴 관계자는 "세계 각국의 한인 경제인과 바이어들의 긍정적인 피드백과 이번 50만 달러 규모의 계약 체결은 셀리턴의 글로벌 확장에 큰 동력이 될 것"이라며, "앞으로도 기술 혁신과 공격적인 해외 마케팅을 통해 K-헬스의 위상을 높이는 글로벌 선도 기업으로 확고히 자리매김하겠다"고 포부를 밝혔다

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]