체육공단, 제주에서 ‘모두의 스포츠 돌봄 프로젝트’ 진행

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 지난 28일부터 이틀간 제주시 구좌읍을 찾아가 ‘모두의 스포츠 돌봄 프로젝트’를 진행했다.

‘모두의 스포츠 돌봄 프로젝트’는 스포츠 인프라가 부족한 읍면지역을 직접 찾아가 유소년에게는 ‘스포츠 스타 체육 교실’을 통한 강습을 제공하고, 어르신에게는 건강·체력 측정, 의료 상담은 물론 건강용품까지 지원하는 체육공단의 대표적 지역 연계 ‘통합형 스포츠 복지 서비스’ 사업이다.

28일 20여 명의 동제주종합사회복지관 소속 어르신을 대상으로 ‘국민체력100’의 건강·체력 측정을 지원하고, 200만 원 상당의 건강 증진 용품도 전달하는 시간을 가졌다. 아울러, 화홍병원 임성미 응급의학과 전문의도 함께하며 일상생활에서 일어날 수 있는 비상 상황 시 대처 방법과 어르신의 외부 활동 시 안전 수칙 등에 대한 상담도 진행해 참가자들로부터 큰 호응을 받았다.

이튿날인 29일에는 한동초등학교에서 풋살 국가대표 출신 최경진이 참여한 ‘스포츠 스타 체육 교실’을 열렸다. 최경진 선수는 기본기부터 전술까지 알려주고, 축구용품도 전달하는 등 아이들에게 즐거운 시간을 선사했다.

체육공단 관계자는 “이번 프로젝트가 아이들에게는 건강한 스포츠 체험을, 어르신들에게는 맞춤형 건강관리를 제공한 소중한 시간이었길 바란다.”라며, “앞으로도, 지역사회와 연계를 강화해 대한민국 구석구석 스포츠 복지 사각지대 해소를 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

