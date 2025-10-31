‘하이퍼나이프’ 이정식, ‘이도윤’으로 활동명 변경…루시 MV로 첫 선

배우 이도윤이 빛나는 청춘을 담아냈다.

지난 30일 공개된 밴드 루시(LUCY)의 미니 7집 ‘선’ 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘사랑은 어쩌고’ 뮤직비디오에 배우 이도윤이 출연해 이목을 집중시켰다. ‘사랑은 어쩌고’는 정의할 수 없는 사랑의 다양한 모습을 담아낸 앨범 ‘선’의 타이틀곡 중 하나로 같은 사랑을 다른 시선으로 바라보는 이야기를 섬세하게 담아낸 곡이다.

공개된 뮤직비디오 속 이도윤은 음악이 금지된 세상, 남몰래 아지트에서 음악을 즐기고 화가를 꿈꾸는 ‘지안’을 연기했다. 히피 한 무드의 스타일링으로 등장한 그는 훈훈한 비주얼은 물론 ‘지안’의 자유로움을 화면 너머로 전하며 존재감을 드러냈다.

대사 없이도 눈빛과 표정만으로 인물의 감정을 전하는가 하면, 서정적이면서도 벅찬 곡의 분위기 속에서 윤호(공도유), 하림(정하율)과 함께 우정의 순간들을 그리면서 곡의 분위기를 한층 끌어올렸다.

이도윤은 올해 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘하이퍼나이프’부터 티빙 오리지널 ‘러닝메이트’까지 변화무쌍한 모습으로 대중들의 눈길을 사로잡았다. 이도윤은 ‘하이퍼나이프’에서 ‘정세옥’(박은빈)의 동기이자 ‘최덕희’(설경구)를 믿고 따르는 연신 대학교 신경외과 전임의 ‘하우영’으로 분해 극의 재미를 더했고 이후 공개된 ‘러닝메이트’를 통해 따듯한 미소 뒤 섬뜩한 내면을 지닌 이중적인 캐릭터를 강렬하게 소화해 내며 작품의 분위기를 주도했다.

한편, 매 작품 뛰어난 캐릭터 소화력을 선보이는 이도윤(이정식)은 최근 활동 명을 변경하고 새로운 도약을 알렸다. 이에 2025년을 꽉 채운 이도윤의 앞으로의 활동에 대한 귀추가 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]