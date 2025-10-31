[르포] 도장 모아 ‘붉은사막’ 굿즈 받고 고성능 PC로 시연까지

팝업 스토어 방문객이 붉은사막을 시연하고 있다. 신정원 기자

내년 3월 론칭 예정인 펄어비스의 오픈월드 액션 어드벤처 ‘붉은사막’을 다양한 체험으로 즐길 수 있는 기회가 마련돼 출시를 기다리는 팬들의 마음을 사로잡는다.

펄어비스와 미국 반도체 기업 AMD는 DRC 홍대에 ‘붉은사막 X AMD 팝업스토어 2025’를 30일 오픈했다. 앞서 양사는 붉은사막의 최적화된 게이밍 경험과 성공적인 글로벌 론칭을 위해 협업을 맺은 바 있다.

행사장은 두 개의 층으로 나눠 구성됐다. 1층에서는 다트&해머 체험, SNS 이벤트 및 페이스페인팅, 내부 포토존, 퀴즈 이벤트, 랜덤 룰렛 등 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있고, 2층에선 AMD의 제품을 체험하고 붉은사막을 짧게나마 시연해 볼 수 있다.

팝업 스토어 내부에 포토존이 마련돼 있다. 신정원 기자

팝업 스토어 방문객이 다트 체험을 하고 있다. 신정원 기자

팝업스토어에 방문한 관람객은 도장 미션을 클리어하기 위해 이벤트를 체험했다. 해머와 다트 체험, 퀴즈 맞히기, AMD X 레노버 AI를 체험하면 스탬프가 제공되는데, 도장을 다 모으면 붉은사막 X AMD 굿즈를 받을 수 있다. 친구 따라 행사장을 찾은 한 관람객은 게임을 처음 접했지만 이벤트를 즐기며 스탬프를 모아 기쁜 마음으로 상품을 수령했다.

평일 낮에 방문했음에도 불구하고 시연을 기다리는 줄이 길었다. 게임 체험용 PC는 이미 만석이었고, 이용자들은 관계자의 도움을 받으며 붉은사막을 경험했다. 특히 이용자들은 AMD 라이젠, AMD 라데온 기반의 고성능 PC와 레노버 게이밍 노트북으로 붉은사막 데모를 체험했다. 실제 전장을 방불케 하는 대규모 전투부터 상호작용이 돋보이는 임무 수행, 사실적인 오픈월드까지 게임의 주요 콘텐츠를 즐겼다. 시연 시간은 최대 50분으로, 대기자들은 1시간 가까이 되는 시간을 기다려야했지만 고성능 PC로 붉은사막을 체험할 수 있다는 기대와 설렘으로 자신의 차례를 기다렸다.

팝업 스토어 방문객이 붉은사막을 시연하고 있다. 신정원 기자

붉은사막 굿즈가 소개되고 있다. 신정원 기자

펄어비스는 설립 초기부터 자체 게임 엔진을 활용해 펄어비스만의 색깔이 담긴 게임을 선보이고 있다. 검은사막 엔진(BlackDesert Engine)으로 ‘검은사막’을 만들어 냈던 경험은 붉은사막을 만들고 있는 블랙스페이스 엔진(BlackSpace Engine)을 구축하는 데 도움이 됐다.

블랙스페이스 엔진은 펄어비스만의 ▲룩앤필(Look & Feel) ▲기술에 대한 완전한 통제(Control of Technology) ▲멀티플랫폼 지원 및 대응(Multi-Platform Support)이 가능하도록 설계해 펄어비스가 추구하는 기준과 비전을 구현할 수 있게 했다. 블랙스페이스 엔진을 통해 게임의 퀄리티를 높여 시각적으로 놀라운 세계에 몰입시키고, 최적화된 개발을 통해 즐거운 경험을 제공하는 것을 목표로 순조롭게 붉은사막을 개발하고 있다.

펄어비스는 이런 최상의 게이밍 경험을 팬들에게 먼저 체험을 제공하고자 이번 팝업을 마련했다. 팬들은 압도적인 그래픽과 사실적인 전투, 세밀한 상호작용을 경험하며 내년 3월 정식 출시를 향한 기대감을 한층 높일 것으로 예상된다.

경광호 펄어비스 홍보실 책임리더는 “자체 게임엔진 개발한 붉은사막의 광할한 오픈월드와 실감나는 전투의 경험을 제공하고자 준비했다”며 “다채로운 현장 이벤트를 통해 고객접점을 확대할 것”이라고 말했다.

행사는 다음달 1일까지 열린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

