[눈꽃축제 카운트다운①] 동계 올림픽 다가온다… 메달 기대할 효자 종목은?

사진=AP/뉴시스

태극전사들이 100일 앞으로 다가온 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 메달 사냥을 위한 시동을 건다.

내년 2월7일 개막하는 이번 대회는 현대적 도시 밀라노의 첨단 경기장에서 빙상 종목이, 설운의 알프스가 펼쳐진 코르티나담페초에서 설상 종목이 열린다. 올림픽에 출전할 국가대표 선수 선발이 한창인 가운데 한국 선수단은 이번 대회에서 한국의 동·하계 올림픽 통산 400번째 메달이라는 기념비를 세운다.

1948년 런던 하계올림픽 첫 출전 이후 2024년 파리 대회까지 하계 320개, 동계 79개 등 총 399개의 메달을 따낸 바 있다.

전통의 메달밭 쇼트트랙을 빼놓을 수 없다. 역대 동계 올림픽에서 금메달만 26차례 수확한 대표 ‘효자’ 종목이다. 3년 전 베이징 동계올림픽에서 ‘노골드’ 위기를 피할 수 있었던 일등공신이기도 하다. 당시 최민정(성남시청)과 황대헌(강원도청)이 나란히 금메달을 안기며 한국의 종합 14위(금2·은5·동2)를 이끌었다. 둘은 이번 대회에도 출전하며 대표팀의 기둥 역할을 수행한다.

여자부 간판스타 최민정을 향한 기대가 크다. 1500m 3연패 출사표를 던진다. 2018 평창 대회서 1500m와 3000m 계주 정상에 섰고, 2022 베이징 동계 올림픽 역시 1500m 금메달을 수확했다. 쉼 없이 달려온 그는 2023∼2024시즌 태극마크를 잠시 내려놓고, 재충전의 시간을 보내기도 했다. 복귀 후 기량 회복이 관건이 됐을 터. 결과는 ‘명불허전’이었다. 최민정은 지난 2월 하얼빈 동계 아시안게임(AG)에서 3관왕(500m·1000m·2000m혼성계주)을 차지했다.

황대헌은 2년 만에 대표팀에 복귀했다. 2018 평창 동계 올림픽 은메달리스트이자 2022 베이징 동계 올림픽 금메달리스트인 그는 남자 1000m 세계기록(1분20초875)과 올림픽 기록(1분23초042) 보유자다. 이번 국가대표 선발을 통해 올림픽 3개 대회 연속 개인 종목 출전을 일궜다.

사진=AP/뉴시스

사진=뉴시스

이뿐만이 아니다. 대표팀은 현재 ‘쌍두마차’ 체제다. 여자부는 2023∼2024시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드컵 여자부 종합 우승에 빛나는 김길리(성남시청)가, 남자부에선 신성 임종언(노원고)이 또 다른 에이스다.

스피드스케이팅 김민선(의정부시청) 역시 금맥 찾기에 나선다. 하얼빈 동계 AG에서 여자 500m와 팀 스프린트 2관왕에 오른 바 있다. 이 대회에서 여자 100m와 팀 스프린트를 제패한 이나현(한국체대)도 주목할 만한 이름이다. 국가대표 선발전서 김민선을 제치고 500m 1, 2차 레이스와 1000m에서 1위에 등극했다.

설상 종목은 ‘젊은 피’들을 앞세운 스노보드가 최일선에 선다. 2023년 국제스키연맹(FIS) 세계선수권 남자 하프파이프에서 한국 설상 최초 금메달을 딴 이채운(경희대)이 출격 대기 중이다. 여자 하프파이프의 최가온(세화여고)은 지난 1월 FIS 스노보드 월드컵 동메달을 목에 거는 등 꾸준한 성과를 내고 있다.

컬링에선 한국 최초 금메달을 정조준한다. 올 시즌 세계랭킹 3위에 오른 여자 컬링 경기도청(스킵 김은지)이 후보로 꼽힌다. ‘팀킴’으로 잘 알려진 강릉시청(스킵 김은정)이 지난 2018 평창 대회에서 딴 은메달이 한국 컬링의 유일한 올림픽 메달이다.

사진=대한컬링연맹 제공

