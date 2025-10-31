[KS4] 벼랑 끝에서 피어난 화려한 역전… 아름다운 밤 마주한 쌍둥이들 “오늘 같은 경기가 또 있을까요”

LG 선수단이 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와의 2025 KBO리그 한국시리즈 4차전에서 7-4 역전승을 거두고 기뻐하고 있다. 사진=뉴시스

지켜본 팬들도 믿을 수 없다. 당연히, 선수들도 믿을 수 없던 승리다.

쌍둥이들의 ‘V4’를 향한 여정, 어쩌면 최고의 하이라이트로 남을 한 경기가 대전의 밤을 수놓았다. 30일 대전 한화생명볼파크에서 완성된 LG의 7-4 승리는 단순 스코어로는 가늠할 수 없는 드라마로 꽉꽉 찼다.

시리즈 흐름을 먼저 살펴야 한다. LG는 ‘스윗 홈’에서 빚은 2번의 완승으로 우승 트로피를 향해 성큼 나아갔다. 너무나도 차이났던 경기력, 모두가 LG의 손쉬운 우승을 점치던 그 순간에 변수가 발생했다. 독수리 둥지로 돌아온 한화의 기적이 LG를 막았다. 지난 29일 3차전에서 1-3으로 밀리던 경기를 8회 6득점 빅이닝으로 뒤집으며 한화의 분위기가 하늘을 찔렀다. LG 입장에서는 믿었던 마무리 유영찬이 무너지는 대형 악재도 너무나 불편했다.

분기점이 될 수 있던 4차전이었다. 심지어 또 LG가 코너에 몰렸다. 한화 라이언 와이스의 7⅔이닝 1실점 역투에 고전한 끝에 1-4로 끌려갔다. 하지만 9회초 터진 박동원의 추격의 투런포와 김현수의 역전 2타점 적시타로 승부를 뒤집으며 큼지막한 변곡점을 마련했다. 문보경과 오스틴 딘의 적시타가 흥을 더하며 7-4, 똑같은 6득점 역전으로 시원한 ‘장군’을 외치기에 이르렀다.

LG 박동원이 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와의 2025 KBO리그 한국시리즈 4차전에서 9회초 3-4로 추격하는 투런포를 때려내고 있다. 사진=뉴시스

선수들도 믿을 수 없는 승리다. 투런포의 주인공 박동원은 “KS를 많이 안해봤는데, 오늘 같은 경기가 또 있을까 싶다. 선수들이 하나가 돼 마지막에 좋은 승리 거둘 수 있어 너무 기쁘다”고 함박웃음을 지었다.

결정적인 순간 때려낸 결승타와 함께 PS 통산 최다 102안타를 적립한 백전노장 김현수도 “이겨서 너무 좋다. 동원이 홈런 덕에 분위기가 살아서 이렇게 이길 수 있었다”며 후배를 치켜세우기도 했다.

‘V4’를 향한 청신호가 켜졌다. 2년 전 2023시즌 KS에서도 연신 클러치 홈런을 때려냈던 박동원에게는 농담을 건넬 여유까지 생겼다. “(염경엽 감독님이 2023년보다 오늘이 더 좋다고 했는데) 저는 그때가 더 좋다. 2년 전은 내가 주인공이었다면, 오늘은 우리 팀 모두가 주인공이 된 판이기 때문”이라고 껄껄 웃을 정도다.

LG 선수단이 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와의 2025 KBO리그 한국시리즈 4차전에서 7-4 역전승을 거두고 기뻐하고 있다. 사진=뉴시스

시리즈 최우수선수(MVP)까지 바라볼 수 있는 둘이다. 김현수는 이날 뽑아낸 3안타를 엮어 시리즈 타율 0.462(13타수 6안타) 1홈런 6타점을 써낸다. 매 경기 안타 행진과 PS 통산 최다 안타라는 역사적 이정표가 힘을 더한다. 박동원은 타율 0.214(14타수 3안타)로 높지 않지만, 승부처에서 터뜨리는 2개의 홈런으로 눈도장을 찍은 상황이다. 3안타(2홈런)로 6타점을 적립하는 영양가 높은 활약이다.

박동원은 “여기까지 온 이상 욕심은 난다. 시리즈 승기를 잡았으니 이런 생각도 드는 것 같은데, 일단 개인적인 욕심이 나더라도 우승을 해야 MVP도 있는 법이다. 당장 내일 이기는 데 집중하겠다”고 힘줘 말했다. 김현수는 “(MVP 생각보다는) 힘든 경기 말고 편한 경기를 하고 싶다. 가을야구고 KS다 보니 쉽지는 않지만, 그저 팀이 이겼으면 좋겠다”고 미소지었다.

