‘살인미수 피해’ 유튜버 수탉, 2시간 폭행에 얼굴 함몰…충격 사진 공개

100만 구독자를 보유한 인기 유튜버 수탉이 중고차 딜러에게 납치돼 잔혹한 폭행을 당한 사실이 알려져 충격을 주고 있다.

30일 방송된 JTBC ‘사건반장’은 유튜버 수탉 납치 및 살인미수 사건의 전말을 보도했다.

보도에 따르면 지난 26일 오후 10시 40분 쯤 수탉은 인천의 한 아파트 지하주차장에서 20대와 30대 남성에게 납치돼 무차별 폭행을 당했다. 이 사건으로 수탉은 안와골절, 약지 골절, 다수의 타박상을 입고 현재 병원에서 치료 중인 것으로 전해졌다.

‘사건반장’ 측은 피의자들이 중고차 딜러로, 수탉과는 거래 관계였다고 밝혔다. 수탉이 차량을 맡긴 이후 과태료 고지서와 통행료 미납 고지가 도착하자 피의자에게 문의했고, 피의자는 “여기로 돈 받으러 와라”며 한 주소를 보냈다. 수탉이 확인한 결과 해당 장소는 인적이 드문 산속이었고, 수탉은 만남을 거부했다. 이후 피의자는 약속 장소를 인천 아파트 주차장으로 변경했고, 그곳에서 사건이 벌어졌다.

수탉의 법률대리인은 당시 상황을 전하며 “주차장에서 차를 주차하지 않고 다니는 통로에 정차했다. 수탉님이 의심되니 타지 않고 있는데 어떤 사람이 후드를 뒤집어쓰고 숨어 있었다고 했다”라며 “그때 이상함을 느껴 112에 신고했다. 그들이 신고했다는 걸 알고 줄을 꺼내 수탉의 목을 졸랐다”라고 말했다.

이어 “이동하는 와중에 한명은 운전하고 한 명은 뒷좌석에서 얼굴을 가격했다. 얘네가 ‘널 죽이는 게 편하다. 죽이고 장기 팔고 뜨는 게 더 낫다’라고 했다. 돈이 몇억 정도 있다고 하니까 그 돈이면 죽어야 한다고 했다더라”고 전해 충격을 더했다.

‘사건반장’은 “2시간 동안 수탉은 폭행당했다. 그 이후 하나의 빛이 다가왔고, 그 빛은 경찰이었다더라”며 인천 아파트에서 약 200km 떨어진 충남의 한 야산에서 피의자들이 검거됐다고 전했다.

현재 경찰은 피의자 2명을 상대로 살인미수 및 특수상해 혐의를 적용해 수사를 진행 중이다.

