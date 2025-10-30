류준열, ‘응팔’ 10주년 촬영 합류…혜리와 재회는 없었다

사진 = 배우 류준열이 넷플릭스 영화 '계시록' 제작보고회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 류준열이 ‘응답하라 1988’(2015~2016) 10주년 콘텐츠로 인사한다.



tvN은 30일 “류준열씨가 스케줄상 MT 일정 모두 함께 하진 못했다”면서도 “응답하라 1988(응팔) 10주년을 기념하는 콘텐츠인 만큼 스케줄을 조정해 일부 촬영에 함께 했다”고 알렸다.



당초 류준열은 응팔 10주년 콘텐츠에 참여하지 못한다고 밝힌 상태였다. 단체 촬영은 불참, 옛 연인인 그룹 ‘걸스데이’ 출신 혜리와 재회는 이뤄지지 않았다. 개별 오프닝은 따로 찍었으며 라미란, 김성균, 안재홍 등과 가족별 촬영을 마쳤다.



류준열과 혜리는 2016년 응팔을 통해 연인으로 발전했으나, 7년 만인 2023년 11월 헤어졌다. 류준열은 지난해 3월 배우 한소희와 환승연애 의혹이 불거졌고, 혜리는 인스타그램 스토리에 “재밌네”라고 썼다. 한소희는 SNS에 칼을 든 강아지 사진을 올리고 발끈했다. 이후 한소희와 류준열은 열애를 인정했으나, 잡음이 불거져 2주 만에 헤어졌다. 혜리는 올해 1월 댄서 우태와 열애 소식이 전해졌다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

