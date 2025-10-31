NCT 해찬, 뷰티 브랜드 단독 모델 발탁… ‘네이밍’과 완벽 시너지

색조 전문 브랜드 네이밍(NAMING)이 그룹 NCT의 멤버 해찬을 브랜드 모델로 발탁했다. 해찬이 뷰티 브랜드의 단독 모델로 나선 것은 이번이 처음이다. 글로벌 팬덤을 가진 아티스트와의 만남에 네이밍 특유의 감성이 더해지며 K-뷰티 시장에 신선한 설렘을 불러일으키고 있다.

브랜드 네이밍은 ‘내추럴’이라는 개념을 획일화하지 않고, 각자의 취향과 개성을 담아낸 다양한 모습의 아름다움을 지지하는 철학을 가지고 있다.

네이밍 관계자는 “해찬은 무대 위의 강렬함과 일상 속 따뜻함, 그리고 그 사이의 다채로운 결을 모두 지닌 아티스트로, 네이밍이 말하고자 하는 ‘고유한 아름다움’과 닮아 있다”며 “이번 캠페인을 통해 더 많은 이들이 자기만의 빛을 발견하고, 해찬과 함께 그 가치를 더욱 자신 있게 표현하길 바란다”고 전했다.

이번 모델 발탁을 기념해 네이밍은 브랜드 대표 제품인 ‘글로이 하트 립 틴트’와 ‘레이어드 핏 쿠션’을 중심으로 한 신규 캠페인을 공개했다.

글로이 하트 립 틴트는 가볍고 투명하게 발리면서 시간이 지날수록 맑고 청초하게 발색되는 제품으로, 해찬의 청량하고 섬세한 무드와 완벽하게 어우러진다. 피부에 자연스럽게 스며드는 레이어드 핏 쿠션은 내추럴한 윤기를 더해주는 베이스 아이템으로, 해찬의 깨끗하고 투명한 이미지와 이상적인 시너지를 만든다.

또한 네이밍은 오는 11월 10일, 글로이 하트 립 틴트의 새로운 컬러 라인인 ‘다크커버춰 컬렉션’을 출시하고 이번 캠페인의 열기를 이어갈 예정이다. 기존 베스트 컬러에 딥 브라운 한 방울을 더해 깊이감 있는 무드를 완성한 4가지 컬러로 구성된 신규 컬렉션은 계절이 주는 분위기를 감각적으로 담아내며 가을·겨울 시즌을 겨냥한 메인 아이템으로 기대를 모은다.

이번 캠페인은 서울숲역 일대를 중심으로 해찬의 얼굴이 담긴 대형 옥외 광고로도 전개된다. 역 내부 미디어 광고, 역 부근의 버스 정류장과 역을 지나는 버스 외관까지 해찬의 매력적인 모습이 가득 담긴 광고들이 팬들과 시민들의 시선을 사로잡을 예정이다. 이와 함께 네이밍은 공식 SNS를 통해 광고 인증 이벤트도 진행하며, 팬들과 적극 소통해 특별한 경험을 선사할 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]