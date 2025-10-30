‘정우성 혼외자 출산’ 문가비, 2살 아들과 ‘환한 미소’ 근황 눈길

사진= 문가비 SNS

모델 문가비가 배우 정우성과의 혼외자 논란 이후 오랜만에 근황을 전했다.

30일 문가비는 별다른 설명 없이 훌쩍 자란 아들과 함께 찍은 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 문가비는 아들과 함께 커플룩을 맞춰 입고 밝은 미소를 지으며 다정한 모자(母子)의 모습을 보여 눈길을 끌었다.

사진= 문가비 SNS

앞서 문가비는 지난해 돌연 출산 사실을 알렸다. 그의 아들의 친부가 배우 정우성이라는 사실이 알려지면서 세간의 관심이 집중됐다. 정우성 측은 문가비와 결혼은 하지 않지만 아버지로서의 책임은 다하겠다는 입장을 밝히며 논란이 확산됐다. 여기에 정우성의 양다리 의혹 등 사생활 논란까지 이어지며 파장이 커졌다.

사진= 문가비 SNS

문가비는 이후 자신을 둘러싼 여러 의혹에 대해 직접 입을 열었다. 그는 정우성과 교제하지 않은 상태에서 임신 후 양육비를 요구했다는 주장과, 결혼을 거절당하자 합의 없이 출산했다는 의혹 모두 사실이 아니라고 밝혔다.

문가비는 “2022년 한 모임에서 만난 이래 서로를 더 깊이 알아가며 좋은 만남을 이어왔고 2023년의 마지막 날까지도 만남은 이어졌다. 2024년 1월 어느 날을 마지막으로 지금까지 아이 아버지라는 사람과 단 한 차례도 대면한 적이 없으며 저는 그 사람에게 임신을 이유로 결혼이나 그 밖의 어떤 것도 요구한 적이 없다”고 전했다.

이어 “그 사람과의 인연에 최선을 다했고, 자연스럽고 건강한 만남 속에 과분한 선물처럼 찾아와 준 아이를 만나기로 한 것은 부모인 두 사람 모두의 선택이었다. 그 선택에 뱃속의 아이와 함께 설레고 웃고 행복해하던 순간이 분명 있었는데 단순히 현재 두 사람의 모습이 조금은 다른 관계의 형태라는 이유로 이 아이가 실수이며, 성장해 나가며 불행할 것이라 단정 짓는 것은 옳지 않다고 생각한다”라고 덧붙였다.

한편, 정우성은 이후 공식 석상인 청룡영화상 시상식에서 “사랑과 기대를 보내주셨던 모든 분들에게 염려와 실망을 안겨드린 점 죄송하다. 모든 질책은 제가 받고, 안고 가겠다”며 사과한 뒤 “아버지로서 아들에 대한 책임은 끝까지 다할 것”이라고 밝혔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

