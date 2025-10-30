논란 후 병원 신세 고백한 현주엽 “가족 모두 치료 중, 약 안 먹으면 잠도 못 자”

사진= 유튜브 채널 ‘현주엽의 푸드코트’ 영상 캡처

갑질 및 근무태만 의혹에 휘말렸던 농구선수 출신 방송인 현주엽이 최근 유튜브 채널 ‘현주엽의 푸드코트’에서 근황을 전해 눈길을 끌었다.

29일 공개된 해당 영상의 제목은 ‘기쁘다 안정환 오셨네~ 친구야~! 낮술 먹자!’였다. 게스트로 방송인 겸 전 축구선수 안정환이 함께 출연했다.

영상에서 안정환은 체중이 96kg까지 줄었다는 현주엽에게 “얼굴은 보기 좋은데, 네가 힘이 없다. 원래 있던 게 있는데. 원래 키가 있는데”라고 걱정 섞인 말을 건넸다. 현주엽은 “매가리가 조금 없어졌다”고 자조했고, 안정환은 “하체 얇아진 거 봐. 속상하게”라며 안타까움을 드러냈다. 이에 현주엽은 “고기 먹으면 된다. 고기 먹으면 금방 올라온다”고 너스레를 떨었다.

안정환은 또 최근 여러 논란에 휩싸였던 현주엽을 향한 걱정의 마음을 전했다. 그는 “50 되니까 한 번 아프니까 회복이 안 된다. 얘는 얼마나 힘들겠냐. 얘는 더 아프지”라고 말했다. 이어 “내가 먼저 주엽이한테 전화를 했다. 유튜브를 다시 하더라. 그래서 거기 나 나가면 안 되냐고 했다”며 “그런데 맨날 병원에 있다더라. 병원에 있다니까 속상하더라”고 덧붙였다.

또 안정환은 과거 논란을 언급하며 “얘가 좀 힘든 시기가 있었지만 그 또한 다 지나가리”라며 응원의 메시지를 전했고, “네가 잘못이 없는데. 난 그렇게 생각한다. 네가 잘못이 없다. 날 욕해도 된다”며 현주엽에 힘을 실었다.

한편 현주엽은 지난해 휘문고등학교 농구부 감독 업무를 수행하면서 방송 등 외부 일정으로 감독직을 소홀히 했다는 의혹, 근무 태만 및 겸직, 아들 특혜 의혹 등이 제기된 바 있다. 이 사항은 지난 2월 서울특별시교육청에 학부모 탄원서가 접수되며 알려졌다.

당시 현주엽 측은 “부족한 근무 시간을 대체 근무 등을 통해 보충한 것으로 확인됐다”며 겸직 및 근무 태만 의혹은 사실이 아니라고 언론중재위원회 조정에 따라 정정 보도된 바 있다.

논란 이후, 현주엽은 지난달 자신의 유튜브 채널을 통해 건강한 몸 상태와 심경을 직접 전했다. 그는 “지금도 (가족들이) 병원도 다니고 있다. (아들은) 병원에 입원을 수개월 했다. 우리 와이프도 입원했다. 정신건강과에서 더 놔두면 안 된다고 해서 입원했다. 나도 입원해야 한다고 하더라. 근데 나랑 와이프랑 같이 입원하면 애들 어떻게 하냐. 애도 지금 관심을 갖고 주의를 기울여서 봐야 했다. 그래서 나는 이제 남아서 애들을 챙겨야 했다”고 털어놨다.

이어 “그는 (가정이) 완전히 무너졌다. 네 식구가 다 치료받고 있다. 약 안 먹으면 잠을 못 잔다. 약을 먹어야 잠을 잘 수 있다”고 말하며 힘든 나날을 전했다.

