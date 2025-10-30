김유정, 김영대와 커플 화보…매혹 눈빛

배우 김유정과 김영대가 완벽한 호흡을 보여줬다.

30일 패션 매거진 '마리끌레르 코리아'는 김유정과 김영대가 함께한 화보를 공개했다.

매혹적인 눈빛과 표정, 유려한 포즈로 두 배우의 케미스트리가 완성됐다.

이들이 티빙 '친애하는 X'에서 보여줄 구원과 파멸의 사랑에 대한 기대를 한층 높였다.

촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 두 배우는 작품과의 첫 만남을 회상했다.

김유정은 "'친애하는 X'의 원작도 봤던 터라 얼마나 매력적인 이야기인지 알면서도, 워낙 어려운 인물이라 역할에 대한 두려움이 있었다"고 말했다.

"하지만 이응복 감독과의 대화를 통해 이 작품에 확신과 애정을 갖게 되었다"며 감사의 마음을 전했다.

김영대는 각각의 캐릭터와 그들의 관계가 흥미로웠다고 했다. 특히 "준서를 보면서 누군가를 이렇게까지 사랑할 수 있는 인물이 또 있었나 싶었다"며 캐릭터에 대한 애정 어린 시선을 보였다.

이어 두 배우에는 작품을 마친 후 변화한 사랑에 대한 생각을 전했다.

'아진' 역의 김유정은 "스스로를 지키지 못하는 사랑이 파멸이고, 스스로를 온전히 지키는 게 구원에 가까운 사랑이지 않을까 생각한다. 사랑이라는 것 자체가 내가 온전히 존재하지 않으면 있을 수 없는 거라고 생각한다"고 말했다.

'준서' 역의 김영대는 "저는 이 작품을 하고 나서 사랑이 더 어려운 미궁의 존재가 되었다. 모든 인물이 각자 지닌 사랑에 대한 가치관이 다르다. 이를 경험하고 나니 오히려 정의 내릴 수 없다고 생각하게 된 것 같다"며 스토리에 대한 궁금증을 더했다.

'친애하는 X' 1·2회는 다음 달 6일 오후 6시에 공개된다.

