전북 현대 U-14 유스팀, ‘미드랜드 챌린지’ 참가 위해 나고야로 출국

사진=전북 현대 제공

전북 현대 U-14(14세 이하) 유스팀이 일본 나고야로 향한다.

전북 U-14 팀이 일본 나고야 ‘미드랜드 챌린지(Midland Challenge) 2025’ 참가를 위해 30일 출국했다.

미드랜드 챌린지 2025는 지리적으로 일본 중심에 있는 나고야에서 유스 선수들이 경쟁한다는 의미로 ‘미드랜드’ 명칭을 활용한 대회다.

일본 J리그 나고야 그램퍼스가 주최해 올해 15번째를 맞았으며 나고야 그램퍼스의 클럽하우스인 도요타 스포츠센터에서 열린다.

전북 현대와 나고야 그램퍼스는 각 리그를 대표하는 프로 축구팀으로서 양 구단은 축구뿐만 아니라 마케팅 등 상호 협력을 도모하기 위한 파트너십을 추진하고 있다. 전북 유스팀 초청은 파트너십 추진 과정의 일환으로 이뤄졌다. 이번 대회 초청 및 참가로 상호 교류의 첫 물꼬를 트게 됐다.

이번 대회는 다음 달 1일부터 2일까지 이틀 동안 주최팀 나고야 그램퍼스를 비롯해 감바 오사카, 세레소 오사카, 시미즈 S펄스, 교토 상가 등 일본을 대표하는 프로 산하 유스팀이 참가해 서로의 실력을 겨룬다.

대회는 전·후반 25분씩 진행된다. 전북 U14 팀은 1일 1라운드 교토 상가와의 맞대결을 시작으로 나고야 그램퍼스, 감바 오사카, 그램퍼스 미요시를 상대로 총 4경기를 치르게 된다.

전북 U-14 팀은 지난 20일 중국 항저우 첸차오 컵에 이어 이번 미드랜드 챌린지 2025까지 폭넓은 국제 교류를 진행하고 있으며 앞으로도 국제 경험을 통한 성장을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

