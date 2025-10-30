아이브·플레이브·보넥도·라이즈…'2025 멜론 뮤직 어워드' 라인업

그룹 '아이브(IVE)', '플레이브(PLAVE)', '보이넥스트도어'(BOYNEXTDOOR·보넥도) '라이즈(RIIZE)'가 '제 17회 2025 멜론뮤직어워드'(MMA 2025)에 출연한다.

이들은 카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론(Melon)이 오는 12월20일 서울 고척스카이돔에서 여는 이 시상식 첫 라인업에 포함됐다.

아이브는 올해 멜론 2월 월간차트 1위를 차지한 '레블 하트(REBEL HEART)'를 비롯 연이은 흥행 기록을 이어가고 있다.

플레이브는 2월 발매한 세 번째 미니 앨범 '칼리고(Caligo) Pt.1'은 멜론의 전당 출범 이후 최초로 24시간 이내 1000만 스트리밍을 돌파한 앨범으로 기록됐다. 6월 발표한 일본어 앨범 '가쿠렌보(かくれんぼ)(Hide and Seek)'로는 최초의 일본어 '밀리언스 앨범'(발매 24시간 내 100만 스트리밍 이상 달성한 앨범) 타이틀을 거머쥐었다.

보이넥스트도어는 올해 1월 MZ 이별송 '오늘만 아이 러브 유(I LOVE YOU)'로 힘찬 출발을 알렸다.

라이즈가 지난 5월 발매한 정규 1집 '오디세이(ODYSSEY)' 타이틀곡 '플라이 업(Fly Up)'은 발매 첫날 멜론 톱100 3위, 핫100 1위를 기록했다.

시상식 타이틀 스폰서로는 올해도 카카오뱅크가 나선다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]