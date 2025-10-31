동대문엽기떡볶이, 11·11 브랜드 데이 맞아 엽기메뉴 특가 판매

동대문엽기떡볶이가 11월 11일을 기념해 ‘전국민 엽떡데이’ 할인 이벤트를 실시한다고 31일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 11일부터 14일까지 나흘간 운영되며 엽떡앱에 가입한 회원 전체가 참여 대상이다. 엽기메뉴인 떡볶이, 오뎅, 반반 메뉴를 특가에 판매하는 것이 핵심 내용으로 총 11만 명에게 선착순으로 제공된다.

할인 쿠폰은 행사 첫날인 11일 엽떡앱의 쿠폰함에 자동으로 지급되며 주문 후 결제 과정에서 해당 쿠폰을 선택하면 할인가로 구매할 수 있다.

업체에 따르면 동대문엽기떡볶이는 지난해 11월 11일을 브랜드 데이로 처음 지정하고 동일한 할인 행사를 진행한 바 있다. 당시 4일 일정으로 계획됐던 행사는 고객들의 폭발적인 반응으로 이틀 만에 조기 종료됐으며 앱 접속 집중으로 인한 서버 장애가 발생하기도 했다. 이 같은 반응에 힘입어 브랜드는 11월 11일을 정례 브랜드 데이로 운영해 나갈 방침이다.

올해 행사 역시 엽기메뉴를 할인 특가에 선보이는 것으로 연중 가장 큰 폭의 할인율을 적용한다. 동대문엽기떡볶이는 평소에도 엽떡앱을 통한 주문 시 배달과 포장은 3,000원 매장 내 주문은 2,000원을 할인하는 상시 프로모션을 진행하고 있다. 여기에 전체 주문 금액의 2%를 포인트로 적립해주는 혜택도 함께 제공된다.

최근에는 CJ ONE과 제휴를 맺어 엽떡앱 안에서 CJ ONE 포인트를 쌓거나 사용할 수 있게 됐다. 앱 회원들에게는 이 외에도 각종 혜택이 제공되고 있다.

동대문엽기떡볶이 관계자는 "고객분들께 보답하는 마음으로 마련한 행사"라며 "엽떡데이를 통해 소중한 분들과 함께 맛있는 시간을 가지시길 바란다"고 말했다.

황지혜 기자

